Generationswechsel in Leonberg: Chefin von Reinigungsfirma erinnert sich – „Sexuelle Belästigung war krass“

Vor 30 Jahren eröffnete Andrea Brecht in Leonberg ihre eigene Gebäudereinigung. Formal war das ganz einfach. Doch die Vorurteile waren groß. Nun ist ihre Tochter die Chefin.

Seit 1996 ist die Firma Brecht Gebäudereinigung in Leonberg ansässig. Davor befand sie sich einige Jahre in Stuttgart. An ihrem heutigen Sitz im Leonberger Stadtteil Höfingen erinnert sich Andrea Brecht, die am 1. Januar den Staffelstab an ihre Tochter Franziska Gensler weitergegeben hat, an die Anfänge des Unternehmens: „Damals“, sagt sie, „war es noch ganz einfach, eine Firma zu gründen.“ Keine bürokratischen Hürden bremsten die Gründung: „Beim Gewerbeamt anmelden und fertig“, sagt sie.

Das war es dann aber auch schon mit „früher war alles besser“. Denn für eine bald darauf alleinstehende Frau mit zwei Kindern sei es extrem schwierig gewesen, das Unternehmen zu führen, erzählt sie. „Firma und Familie unter einen Hut zu bringen, war nicht leicht.“

Respekt und Wertschätzung waren in der Reinigungsbranche „nicht sehr ausgeprägt“

Warum es gerade für Frauen in der Reinigungsbranche besonders herausfordernd war, hatte einen anderen Grund: „In den 90er-Jahren war der Respekt und die Wertschätzung für diese Art von Arbeit noch nicht sehr ausgeprägt“, so die 63-Jährige rückblickend. Die weit verbreitete Haltung damals: „Das sind ja nur Putzfrauen.“

Gutes Fensterputzen will gekonnt sein. Foto: Simon Granville

Dazu seien oft Fälle von sexueller Belästigung am Einsatzort gekommen: „Das war schon krass“, erinnert sich Brecht. Betroffen seien nicht nur die Mitarbeiterinnen gewesen, sondern auch sie selbst. „Von verbal bis tatsächlich handgreiflich“, sagt sie knapp.

Inzwischen mache das niemand mehr, sagt die staatlich geprüfte Desinfektorin. Auch wolle niemand mehr bei einem Anruf „den Chef“ sprechen, wenn eine Frau am Apparat sei. „Die Zeiten haben sich geändert.“ Vieles zum Positiven, wie sich den Rückblicken der Unternehmerin entnehmen lässt.

Nach dem Dafürhalten von Mutter und Tochter kursieren gleichwohl noch immer einige Vorurteile über die Branche. Stichwort Bezahlung: „Ja, es ist immer noch ein Niedriglohnsektor,“ sagt die ehemalige Firmenchefin. Gehe es um das Thema Mindestlohn, zeigten Medien häufig Bilder von Reinigungskräften. Das ärgere sie, sagt Brecht. „Tatsächlich sind wir an den Tarifvertrag gebunden.“ Niemand werde mit Mindestlohn bezahlt.

Drinnen und draußen im Einsatz sind die Mitarbeiterinnen von Brecht. Foto: Granville

Insgesamt 50 Minijobber und eine Teilzeitkraft sind derzeit im Unternehmen beschäftigt. Verwendet würden bei der Arbeit ausschließlich biologische Reinigungsmittel, aus Umweltschutzgründen – aber auch wegen der besseren Verträglichkeit für die Mitarbeiter. Dennoch sei es nicht einfach, gute Arbeitskräfte zu finden, wie die neue Geschäftsführerin Franziska Gensler betont.

In der Branche haben 99 Prozent einen Migrationshintergrund

„Einerseits wollen nur wenige die Arbeit machen“, sagt die 36-Jährige. Andererseits müssten die Bewerber Mindestanforderungen erfüllen: Verlässlichkeit, ein gepflegtes Äußeres sowie Sprachkenntnisse in Deutsch. In der Branche hätten, so Brecht, 99 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund.

„Am besten findet man gute neue Arbeitskräfte durch die Empfehlung der Mitarbeiter, die schon bei uns sind“, sagt Gensler. Über Annoncen oder das Arbeitsamt gelinge das nicht. Erschwerend hinzu komme, dass im Reinigungssektor viele lieber „privat“ arbeiten würden. Und das heißt meist: Schwarzarbeit.

Tochter Franziska ist bereits seit elf Jahren im Unternehmen tätig. Deren Einstieg sei nicht von Anfang an geplant gewesen. Nach einem Betriebswirtschaftsstudium und einer Zusatzausbildung zur Fachwirtin für Reinigungs- und Hygienetechnik war dann aber der Weg gebahnt. Den Ausschlag zum Einstieg ins Unternehmen gab aber noch etwas anderes: „Die gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, erklärt die Mutter von zwei Söhnen – auch das hat sich geändert, seit ihre Mutter in die Selbstständigkeit ging. „Für mich kam deshalb nichts anderes in Frage.“