Generationswechsel in Leonberg: Chefin von Reinigungsfirma erinnert sich – „Sexuelle Belästigung war krass“

Vor 30 Jahren eröffnete Andrea Brecht in Leonberg ihre eigene Gebäudereinigung. Formal war das ganz einfach. Doch die Vorurteile waren groß. Nun ist ihre Tochter die Chefin.
Seit 1996 ist die Firma Brecht Gebäudereinigung in Leonberg ansässig. Davor befand sie sich einige Jahre in Stuttgart. An ihrem heutigen Sitz im Leonberger Stadtteil Höfingen erinnert sich Andrea Brecht, die am 1. Januar den Staffelstab an ihre Tochter Franziska Gensler weitergegeben hat, an die Anfänge des Unternehmens: „Damals“, sagt sie, „war es noch ganz einfach, eine Firma zu gründen.“ Keine bürokratischen Hürden bremsten die Gründung: „Beim Gewerbeamt anmelden und fertig“, sagt sie.