1 Nicolai Köbele (links) mit seinen Eltern Doris und Fritz Köbele. Foto: Marion Brucker

Nicolai Köbele übernimmt von seinen Eltern das alteingesessene Fahrradgeschäft in Aichwald. Ursprünglich hatte er ganz andere berufliche Vorstellungen und Pläne.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Doris und Fritz Köbele haben lange einen Käufer für ihr Fahrradgeschäft gesucht und sich dann dafür entschieden, ihr Unternehmen in der Familie fortzuführen. Das Ehepaar von Radsport und Motorgeräte Köbele GmbH aus Aichwald hat den Stab an seinen Sohn weitergereicht. Ursprünglich war das nicht geplant. „Wir haben verkaufen wollen und lange gesucht“, erzählt der 74-Jährige. Kurz vor dem Notartermin habe es dann nie geklappt. Hinzu kam die Coronazeit, in der es Lieferschwierigkeiten bei Material und Fahrrädern gab. Kein guter Zeitpunkt, um einen Käufer zu finden.