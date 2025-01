Generationenprojekt im Pflegeheim: André Dietz und Tim Mälzer: VOX-Doku Herbstresidenz startet im März

1 Tim Mälzer und André Dietz starten neues Generationenprojekt. Foto: RTL

VOX hat den Starttermin für die neue Doku-Reihe "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" bekannt gegeben. Darin begleiten die TV-Stars ein innovatives Generationenprojekt: Menschen mit Behinderungen werden ausgebildet, Senioren in Pflegeheimen zu betreuen.











TV-Koch Tim Mälzer (54) und "Alles was zählt"-Schauspieler André Dietz (49) machen wieder gemeinsame Sache: Ihre neue, vierteilige Sendung "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" startet am 5. März und läuft dann mittwochs ab 20:15 Uhr auf VOX (auch bei RTL+). Der Sender will mit dem Generationenprojekt an den Erfolg der Doku-Reihe "Zum Schwarzwälder Hirsch - eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer" anknüpfen, in dem sie junge Menschen mit Down-Syndrom zum Führen eines Restaurants ausbildeten.