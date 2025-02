Generalstaatsanwaltschaft: Fahrer nach Anschlag in München in Untersuchungshaft

Fahrer nach Anschlag in München in Untersuchungshaft

1 Der Mann war am Donnerstag in München mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Kneffel

Nach der Fahrt eines Autos in eine Gruppe Demonstranten gehen Ermittler einem islamistischen Motiv nach. Der Fahrer sitzt inzwischen im Gefängnis.











Link kopiert



Nach dem Anschlag auf eine Demo in München sitzt der Fahrer in Untersuchungshaft. Das habe ein Ermittlungsrichter unter anderem wegen des dringenden Verdachts auf 39-fachen versuchten Mord angeordnet, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit. Die Ermittler gingen von Heimtücke, niedrigen Beweggründen und gemeingefährlichen Mitteln aus. Der Mann sitze inzwischen in einem Gefängnis.