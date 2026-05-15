Generalsanierung: Bahnstrecke Hamburg-Schwerin wieder in Betrieb

1 Nach gut neunmonatiger Generalsanierung fuhr der erste Personenzug wieder von Schwerin nach Hamburg. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Nach gut neun Monaten können viele Pendler zwischen Schwerin und Hamburg aufatmen. Auf der sanierten Strecke fahren wieder Züge. Pendler zwischen Hamburg und Berlin brauchen aber noch Geduld.











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Schwerin/Hamburg - Nach mehr als neun Monaten Generalsanierung rollt der Zugverkehr zwischen Hamburg und Schwerin wieder. Der erste Personenzug - ein Regionalexpress der Linie RE1 - fuhr heute früh gegen 4.00 Uhr von Schwerin nach Hamburg, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Neben den Regionalzügen werden laut Fahrplan auch drei ICE- beziehungsweise IC-Züge je Richtung verkehren.