Generalkonsulat in Stuttgart Italiener kämpfen für ihre Kaffeebar

Von ubo 28. Dezember 2018 - 15:43 Uhr

Zur italienischen Lebensart gehört der Espresso. Dass im Generalkonsulat in Stuttgart die Kaffeeebar geschlossen und durch einen Automaten ersetzt werden soll, verärgert viele Italiener. Sie sammeln Unterschriften gegen diesen Plan.

Stuttgart - Für den Erhalt der Kaffeebar im italienischen Generalkonsulat in der Lenzhalde in Stuttgart haben sich mit ihrer Unterschrift bisher über 6000 Italiener ausgesprochen. Sie wollen nicht verstehen, dass nach etwa 50 Jahren diese bei Konsulatsbesuchern sehr beliebte Erfrischungsstätte im Frühjahr des kommenden Jahres endgültig geschlossen und durch einen Kaffeeautomaten ersetzt werden soll.

„Wer das Konsulat besucht, muss öfter warten“, sagt der Wirt Luigi Aracri (La Commedia und Amici), „bisher hat man die Wartezeit mit einem Espresso gut verkürzen können.“ Der italienischen Lebensart widerspreche ein Heißgetränk aus dem Automaten. Da das Generalkonsulat für ganz Baden-Württemberg zuständig sei, müssten die Landsleute oft weite Entfernungen zurücklegen, um die Auslandsvertretung ihrer Republik in Stuttgart zu erreichen. Eine Bar vor Ort sei deshalb für die Verpflegung und Erfrischung sehr wichtig, heißt es in einer Resolution an den italienischen Generalkonsul Massimo Darchini. Ein Kaffeebetrieb habe darüber hinaus auch einen „sozialen und menschlichen Wert“, der durch die automatische Ausgabe von Snacks und Kaffee nicht ­ersetzt werden könne.