Generalkonsul besucht Baden-Württemberg: US-Diplomat warnt Wirtschaft vor der „German Angst“

1 Ein Grund für die Stärke der US-Wirtschaft: der digitale Vorsprung. Foto: dpa/John Locher

Die US-Wirtschaft steht hervorragend da. Ganz anders als die deutsche derzeit. Der neue US-Generalkonsul Brian Heath hält nichts von zu viel Pessimismus – trotz Donald Trump.











Die US-Wirtschaft hat sich zuletzt – trotz aller vergifteten Politik – blendend entwickelt: Die Inflation ist runter, das Wachstum hoch. Vor allem bei der Produktivität ist Amerika den anderen G-7-Staaten enteilt. Der Pro-Kopf-Output liegt in den USA um 30 Prozent über dem in Westeuropa und Kanada. Diese Lücke hat sich in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt. Der Grund: „Eine Kultur, die auf Innovation und Anpassungsfähigkeit beruht“, meint der neue US-Generalkonsul Brian Heath beim Redaktionsbesuch.