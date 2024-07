US-Schauspieler Doug Sheehan (1949-2024) ist gestorben. Für seine Darstellung in der US-Serie "General Hospital" (seit 1963) erhielt er eine Daytime-Emmy-Nominierung. Der aus Kalifornien stammende Schauspieler wurde 75 Jahre alt.

Wie das "People"-Magazin weiter meldet, gab das im US-Bundesstaat Wyoming ansässige Bestattungsunternehmen Kane Funeral Home bekannt, dass der Schauspieler "am Samstagmorgen, dem 29. Juni 2024, friedlich zu Hause im Beisein seiner geliebten Frau [Cate Albert] gestorben ist". Weiter heißt es demnach in der Mitteilung: "Die Trauerfeierlichkeiten sind noch nicht abgeschlossen." Man sei "mit den notwendigen Vorbereitungen betraut" worden. Eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Debüt in Hitserie "Drei Engel für Charlie"

Doug Sheehan feierte sein berufliches Debüt 1978 in der Fernsehserie "Drei Engel für Charlie" (1976-1981), seinen Durchbruch hatte er jedoch 1979 mit der Rolle als Anwalts Joe Kelly in der beliebten Seifenoper "General Hospital". Diese spielte er bis 1982 und erhielt im Jahr seines Ausstiegs eine Daytime-Emmy-Nominierung in der Kategorie "Herausragender Schauspieler in einer Nebenrolle in einer täglichen Dramaserie" für seine Leistung.

1983 war er Teil des "Dallas"-Spin-offs "Knots Landing" in der Rolle des Reporters Ben Gibson und zweiten Ehemanns von Valene Ewing (Joan Van Ark, 81) an. Nach dem Ende der Serie 1988 verkörperte er die Rolle des Börsenmaklers Brian Harper in der NBC-Sitcom "Day by Day", die zwei Staffeln lang ausgestrahlt wurde und in der Linda Kelsey (77) und Christopher Daniel Barnes (51) mitspielten. Zu Sheehans weiteren Fernsehauftritten gehören Rollen in den Fernsehserien "MacGyver", "Diagnose Mord", "Columbo", "Cheers" und "Clueless".

Seine letzten Auftritte vor der Kamera waren eine Gastrolle in "Hallo Holly" mit Amanda Bynes (38) und Jennie Garth (52) sowie in "Sabrina - Total verhext!" mit Melissa Joan Hart (48). Beides im Jahr 2003.

Trauer um Doug Sheehan

Der Tod von Doug Sheehan wurde in den sozialen Medien betrauert. Ein Nutzer schrieb auf X: "Er war 42 Jahre lang nicht mehr in #GH zu sehen, und die Fans haben ihn nie vergessen und nie aufgehört, nach seinem Comeback zu fragen. Das ist nicht nur beeindruckend, sondern eine Auszeichnung für Doug Sheehan."

Ein anderer Fan schrieb: "Es ist sehr traurig zu hören, dass der Schauspieler Doug Sheehan, den ich in 'Knots Landing' sehr mochte und der auch in 'General Hospital' zu sehen war, gestorben ist. Er wurde 75 Jahre alt. #ripdougsheehan."