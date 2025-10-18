Bei den 52. Daytime Emmy Awards triumphierte "General Hospital" mit sieben Auszeichnungen. Die ABC-Seifenoper gewann die begehrte Hauptkategorie und drei Schauspielpreise. Nancy Lee Grahn nutzte ihre Dankesrede für einen emotionalen Appell zur Demokratie.

Die 52. Daytime Emmy Awards haben "General Hospital" zum großen Gewinner des Abends gekürt. Die beliebte ABC-Seifenoper konnte sich in der begehrtesten Kategorie "Outstanding Daytime Drama Series" durchsetzen und hielt am Ende des Abends insgesamt sieben Emmy-Trophäen in den Händen - mehr als jede andere Serie.

Die Gala fand am Freitag, dem 17. Oktober, in Los Angeles statt, moderiert wurde der glamouröse Abend von Schauspieler Mario Lopez (52), der das Publikum durch eine mitunter emotionale Preisverleihung führte. Im Rennen um die Hauptauszeichnung musste sich "General Hospital" gegen "Days of Our Lives" und "The Young and the Restless" behaupten. Während "The Young and the Restless" mit 19 Nominierungen ins Rennen gegangen war, konnte die Serie letztlich nur einen Emmy gewinnen. "General Hospital" hingegen war für 16 Preise nominiert und heimste sieben Auszeichnungen ein.

Bereits im Vorjahr hatte die Serie den begehrten Hauptpreis gewonnen und hält damit den Rekord für die meisten Siege in der Kategorie "Outstanding Daytime Drama Series". Zu den strahlenden Gewinnern des Abends zählten auch drei Schauspieler von "General Hospital": Alley Mills (74) gewann für ihre Darstellung der Heather Webber den Preis als "Outstanding Guest Performance in a Daytime Drama Series". Jonathan Jackson (43) sicherte sich seinen bereits sechsten Emmy für seine Rolle als Lucky Spencer in der Kategorie "Outstanding Supporting Actor". Nancy Lee Grahn (69) rundete den Erfolg ab, indem sie als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde - ihre zweite Emmy-Statue.

Besonders bewegend war Jacksons Dankesrede, in der er seiner Schauspielkollegin Genie Francis (63) huldigte: "Ich schulde dir eine Schuld der Liebe, die ich niemals zurückzahlen kann", sagte er sichtlich gerührt. Francis war 2024 zur Serie zurückgekehrt und spielte zum ersten Mal seit über zehn Jahren wieder an Jacksons Seite.

Politisches Statement zum Abschluss

Den emotionalen Höhepunkt des Abends setzte Nancy Lee Grahn mit ihrer Dankesrede. Sichtlich nervös nutzte die Schauspielerin ihre Bühne für einen eindringlichen Appell: "Unsere Demokratie ist es wert, dafür zu kämpfen. Die Menschen darin sind es wert, dass man sich um sie kümmert. Jetzt ist die Zeit, aufzutauchen, aufzustehen und sich für menschlichen Anstand und Demokratie einzusetzen", rief sie dem Publikum zu und erhielt dafür Standing Ovations.

Lisa Yamada (23) wurde als erste Gewinnerin des neu geschaffenen "Emerging Talent Award" ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede brach sie in Tränen aus und würdigte ihre Eltern mit bewegenden Worten auf Japanisch: "Ihr habt so viel geopfert, damit ich diesen verrückten Traum verfolgen konnte. Ich bin so glücklich, eure Tochter zu sein."