Bei den 52. Daytime Emmy Awards triumphierte "General Hospital" mit sieben Auszeichnungen. Die ABC-Seifenoper gewann die begehrte Hauptkategorie und drei Schauspielpreise. Nancy Lee Grahn nutzte ihre Dankesrede für einen emotionalen Appell zur Demokratie.
Die 52. Daytime Emmy Awards haben "General Hospital" zum großen Gewinner des Abends gekürt. Die beliebte ABC-Seifenoper konnte sich in der begehrtesten Kategorie "Outstanding Daytime Drama Series" durchsetzen und hielt am Ende des Abends insgesamt sieben Emmy-Trophäen in den Händen - mehr als jede andere Serie.