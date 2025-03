Gene Hackman: Führte sein Hund die Ersthelfer zu seinem Leichnam?

1 Gene Hackman wurde Ende Februar tot in seinem Haus gefunden. Foto: ddp/Globe Photos

Einer seiner Hunde blieb bis zum Schluss an Gene Hackmans Seite: Laut eines Medienberichts machte der Vierbeiner die Ersthelfer auf die Leiche des Schauspielers aufmerksam.











Link kopiert



Die tragischen Todesfälle von Schauspielstar Gene Hackman (1930-2025) und seiner Frau Betsy Arakawa (1959-2025) erschütterten Hollywood. Die beiden waren am 26. Februar tot in ihrem Haus in New Mexico gefunden worden. Arakawa Hackman starb an Hantavirus, eine durch Nagetiere übertragene Erkrankung. Der Oscarpreisträger starb etwa eine Woche später an einer Kombination aus schwerer Herzerkrankung, Bluthochdruck und fortgeschrittener Alzheimer-Erkrankung. Die Beamten fanden bei der Entdeckung der Leichen auch den Familienhund Zinna tot in einer Box vor, zwei weitere Hunde wurden lebend auf dem Grundstück gefunden. Wie "USA Today" unter Berufung auf Brian Moya, Feuerwehrchef von Santa Fe, berichtet, soll einer der Hunde die Ersthelfer zum Leichnam von Hackman geführt haben.