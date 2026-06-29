Gender-Reveal: Robert und Alicia Andrich verraten Babygeschlecht

Robert Andrich steht bei der WM nicht im DFB-Kader, privat gibt es für den Fußballer aber allen Grund zur Freude: Seine Frau Alicia ist wieder schwanger. Nun hat das Paar das Geschlecht des dritten gemeinsamen Kindes verraten.
Robert Andrich (31) hat es nicht in den WM-Kader des DFB geschafft, in Nordamerika ist der Fußballer lediglich als Experte für MagentaTV im Einsatz. Grund zum Jubeln gibt es für ihn trotzdem: Seine Frau Alicia Andrich (33) erwartet das dritte gemeinsame Kind. Die Schwangerschaft hatte das Paar bereits im Mai öffentlich gemacht. Nun haben die beiden auch das Geschlecht des Babys verraten.