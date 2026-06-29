Gender-Reveal: Robert und Alicia Andrich verraten Babygeschlecht

Robert Andrich steht bei der WM nicht im DFB-Kader, privat gibt es für den Fußballer aber allen Grund zur Freude: Seine Frau Alicia ist wieder schwanger. Nun hat das Paar das Geschlecht des dritten gemeinsamen Kindes verraten.

Robert Andrich (31) hat es nicht in den WM-Kader des DFB geschafft, in Nordamerika ist der Fußballer lediglich als Experte für MagentaTV im Einsatz. Grund zum Jubeln gibt es für ihn trotzdem: Seine Frau Alicia Andrich (33) erwartet das dritte gemeinsame Kind. Die Schwangerschaft hatte das Paar bereits im Mai öffentlich gemacht. Nun haben die beiden auch das Geschlecht des Babys verraten.

Es ist ein Junge Auf Instagram veröffentlichten Robert und Alicia Andrich ein Video ihres Gender-Reveals. "It's a ...", heißt es neben dem Clip - also: "Es ist ein ...". Zu sehen ist das Paar an einem Swimmingpool, hinter den beiden ist der Schriftzug "Oh Baby" aufgebaut. Kurz darauf schießt blaue Farbe in den Himmel und liefert die Antwort: Die Andrichs erwarten einen Jungen.

Robert Andrich ist seit 2019 mit Alicia verheiratet. 2021 kam Tochter Malia zur Welt. 2024 folgte Sohn Matteo, den der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen in dem Video auf dem Arm trägt.

So kurios lernten sich Robert und Alicia Andrich kennen

Kennengelernt hatten sich der gebürtige Potsdamer und die Influencerin 2017 - unter eher ungewöhnlichen Umständen, wie beide später einmal verrieten. In einem Club in Wiesbaden geriet der Fußballer mit dem besten Freund seiner späteren Ehefrau aneinander. Danach machte Robert Andrich die damalige Store-Managerin über soziale Medien ausfindig und kontaktierte sie schließlich via Instagram.

Zum Auftakt der WM war Andrich bei fünf Spielen als Co-Kommentator neben Wolff-Christoph Fuß im Einsatz. Inzwischen ist er zu seiner Familie in den Urlaub gereist, steht MagentaTV von dort aber weiter für Schalten zur Verfügung.