Gender Pricing Wo Frauen und wo Männer mehr zahlen müssen

20. Dezember 2017

Der Preis für ein Produkt hängt oft davon ab, an welches Geschlecht es sich richtet. Der Griff zur „richtigen“ Variante geschieht fast automatisch. Doch oft lohnt sich ein zweiter Blick.

Berlin - Verweilen Frauen meist länger beim Friseur? Bügeln sich Blusen aufwendiger als Hemden? Und lässt sich Körperbehaarung bei Männern schwieriger entfernen als für Damen? Bei manchen Waren und Dienstleistungen zahlt ein Geschlecht mehr. Ein Überblick:

Wo Frauen mehr zahlen

Friseur: Hier zahlen Frauen für eine vergleichbare Leistung wie einen Kurzhaarschnitt im Durchschnitt 12,50 Euro mehr. Der Geschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, Jörg Müller, sieht dafür gute Gründe. „In einem guten Friseursalon werden die Bedienpreise über eine Mischkalkulation ermittelt. Salonambiente, Schulungen und Qualität der Mitarbeiter spielen ebenso eine Rolle, wie die durchschnittliche Zeit, die für die Dienstleistung benötigt wird. Bei Frauen wird hier in der Regel mehr Service nachgefragt“, sagt er.

Auch „technischer Anspruch und das handwerkliche Können“ spielten eine Rolle. „Ein Bob zum Beispiel ist zwar ein Klassiker, aber nicht einfach zu schneiden.“ Iris an der Heiden, Mitautorin der Studie der Antidiskriminierungsstelle, will das nicht gelten lassen: „Die pauschale Bewertung, dass es bei den Frauen länger dauert, ist eben unzulässig.“

Reinigung: Die Reinigung von Blusen kostet deutlich mehr als von Hemden (93 Prozent bzw. 1,80 Euro mehr). „Das ist aber begründbar, weil Damenblusen anders geschnitten sind. Sie müssen dann häufig per Hand nachgebügelt werden“, sagt Daniel Dalkowski vom Deutschen Textilreinigungs-Verband. „Seidenblusen müssen zudem separat gereinigt werden.“ Zudem würden deutlich mehr Hemden als Blusen zur Reinigung abgegeben. Geräte, die Oberteile maschinell glätten, hielten viele Betriebe deshalb nur in der Herrenvariante vor. „Wenn es um Damenblusen geht, die ähnlich geschnitten sind wie ein Herrenhemd, sollte da kein Preisunterschied gemacht werden“, räumt Dalkowski aber ein.

Rasierprodukte: Beim Schaum zahlen Frauen tendenziell mehr, weil Herrenprodukte in günstigeren und größeren Flaschen angeboten werden. Nassrasierer kosten in der weiblichen Variante meist mehr als in der männlichen. Ausnahmen gibt es aber auch.

Wo Männer mehr zahlen

Auf Dating-Portalen, beim Waxing oder beim Schuster (was mit dem höheren Materialwert der Sohle begründet wird). Auch Inkontinenzeinlagen kosten Männer mehr.