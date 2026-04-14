Seit rund zehn Jahren sind Janni Hönscheid und Peer Kusmagk nun schon zusammen. In dieser Zeit haben sie bereits viel erlebt. Neben Hochzeit, drei Kindern und verschiedenen Jobs prägten auch zahlreiche Umzüge die Beziehung. Nun lebt die Familie auf den Kanaren.
Nach Mallorca und Dänemark zieht es Reality-TV-Paar Janni Hönscheid (35) und Peer Kusmagk (50) jetzt wohl längerfristig auf die Kanaren. Wie die Ex-Profisurferin in einer Instagram-Fragerunde bekannte, fühlt sich sich auf den spanischen Inseln angekommen.