Seit rund zehn Jahren sind Janni Hönscheid und Peer Kusmagk nun schon zusammen. In dieser Zeit haben sie bereits viel erlebt. Neben Hochzeit, drei Kindern und verschiedenen Jobs prägten auch zahlreiche Umzüge die Beziehung. Nun lebt die Familie auf den Kanaren.

Nach Mallorca und Dänemark zieht es Reality-TV-Paar Janni Hönscheid (35) und Peer Kusmagk (50) jetzt wohl längerfristig auf die Kanaren. Wie die Ex-Profisurferin in einer Instagram-Fragerunde bekannte, fühlt sich sich auf den spanischen Inseln angekommen.

Welche Insel wird es werden? Bereits seit Januar lebt das Paar mit den drei Kindern auf den Kanaren, aktuell hat die Familie ein Haus auf La Gomera gemietet. Wie und wo es genau weitergeht, ist noch offen. "Das aktuelle Haus war erstmal befristet und wir wägen gerade ab, ob wir es behalten oder die Insel wechseln." Sie könne sich jedoch "auf jeden Fall" vorstellen, auf den Kanaren zu bleiben. Bereits im März hatte sie verraten, dass die Familie verschiedene Inseln unter die Lupe nimmt. "Alle sind unterschiedlich und jede hat ihren Zauber. Wir schauen, was am besten zu uns passt."

Janni Hönscheid verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit und Jugend auf Fuerteventura und fühlt sich dem Meer sehr verbunden. "Als ich hier auf den Kanaren im Januar landete, wurde total viel in mir angestoßen", betonte sie nun. "Gefühlt hatte ich die Jahre davor etwas wie im Autopilot gelebt, was meinen Körper angeht - plötzlich stand ich mittendrin und war gefühlt nicht nur die Person, die eine Kerze ansieht, sondern das Feuer selbst." So habe sie ihre Weiblichkeit in den vergangenen Wochen ganz neu entdeckt.

Wenn die Entscheidung für einen festen Wohnsitz gefallen ist, soll auch ein weitere Hund dazuzustoßen, nachdem die geliebte Frida unerwartet verstorben war. "Solange wir noch nicht ganz gesettelt sind auf den Kanaren und unser Haus für längere Zeit entschieden haben, ist es noch zu unruhig für ein neues Familienmitglied."

Sanierten Hof in Dänemark wieder verkauft

Janni Hönscheid und der einstige Dschungelkönig Peer Kusmagk sind in den vergangenen Jahren schon mehrfach umgezogen, weil es für sie nirgendwo so richtig passte. Sie lebten in Berlin, Potsdam, auf Mallorca und zuletzt in Dänemark. Die Familie hatte dort 2024 einen alten Hof saniert, ihn aber 2025 wieder verkauft, um mit dem Camper nach Südeuropa zu reisen. Auf dem Weg legten sie zunächst noch in der Nähe von Hamburg einen Stopp ein, wo sie bis Januar ein gemietetes Haus bewohnten.

Das Paar hatte sich 2016 in der dritten Staffel der RTL-Nacktshow "Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies" kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. Anfang August 2017 wurde Sohn Emil-Ocean geboren, die Schwangerschaft wurde durch die Doku-Show "Janni & Peer ... und ein Baby!" begleitet. Im Juli 2019 kam Tochter Yoko zur Welt, im September 2021 folgte noch Sohn Merlin.