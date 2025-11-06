Genaue Details sind noch ein Geheimnis: ZDF plant Westernreiten-Dokumentation mit Corinna Schumacher

Michael Schumachers (56) Ehefrau Corinna Schumacher (56) wird Teil einer Sport-Dokumentation. Im Mittelpunkt steht dabei eine ihrer persönlichen Leidenschaften. "Das ZDF plant eine Sport-Dokumentation über die Sportart Westernreiten", erklärte der Sender auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. In der Dokumentation werde auch das Engagement von Corinna Schumacher eine Rolle spielen. "Nähere Informationen veröffentlichen wir erst zu einem späteren Zeitpunkt", betonte das ZDF.

Dreh auf der Familienranch Laut "Bild"-Zeitung wird auch Tochter Gina Schumacher (28), die sich ebenfalls dem Westernreiten verschrieben hat, in der Doku in Erscheinung treten. In den vergangenen Monaten soll für den Film unter anderem auf der Familienranch in der Schweiz gedreht worden sein. Dort wird vor allem Reining betrieben.

Laut der Ranch-Website handelt es sich dabei um eine der anspruchsvollsten Disziplinen des Westernreitens. "Sowohl Reiter als auch Pferd müssen verschiedene Manöver beherrschen: schnelle und langsame Kreise, fliegende Galoppwechsel, Drehungen, Sliding Stops, Rollbacks und Rückwärtsrichten, alles in Kombinationen von Mustern." Auf dem Anwesen werden auch internationale Reining-Turniere ausgerichtet. Gina Schumacher konnte in der Disziplin bei Europa- und Weltmeisterschaften bereits Goldmedaillen holen.

Ob es in der Doku auch einen Einblick in das Familienleben der Schumachers geben wird, bleibt unklar. Zuletzt gab es diesen in einer Doku im September 2021. Der Film "Schumacher", der beim Streamingdienst Netflix veröffentlicht wurde, stellte die Karriere und das Leben des ehemaligen Formel-1-Superstars Michael Schumacher in den Mittelpunkt. Die Doku greift dabei nicht nur den Werdegang auf, sondern bietet Einblicke in Schumachers Privatleben ab 2013, nachdem sich sein Leben und das seiner Familie nach einem Skiunfall für immer verändert hat.

Corinna Schumacher sorgte dabei für emotionale Momente. Über die Folgen des Unglücks, durch das ihr Mann aus dem öffentlichen Leben verschwand, sagt sie: "Wir versuchen in unserer Familie das weiterzuführen, wie Michael das gerne gehabt hat." Und das sei sein Credo: "Privat ist privat, wie er immer gesagt hat. Michael hat uns immer beschützt. Und jetzt beschützen wir Michael."