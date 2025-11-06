Genaue Details sind noch ein Geheimnis: ZDF plant Westernreiten-Dokumentation mit Corinna Schumacher

Corinna Schumacher wird Teil einer Sport-Dokumentation des ZDF sein. Dabei geht es um ihre Leidenschaft für den Pferdesport.
Michael Schumachers (56) Ehefrau Corinna Schumacher (56) wird Teil einer Sport-Dokumentation. Im Mittelpunkt steht dabei eine ihrer persönlichen Leidenschaften. "Das ZDF plant eine Sport-Dokumentation über die Sportart Westernreiten", erklärte der Sender auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. In der Dokumentation werde auch das Engagement von Corinna Schumacher eine Rolle spielen. "Nähere Informationen veröffentlichen wir erst zu einem späteren Zeitpunkt", betonte das ZDF.