Gen Z verzichtet auf Online-Dating: Studentin berichtet von Ignoranz und Belästigung – Ist Online-Dating out?

Arbeitspflicht für Schutzsuchende Kornwestheim liegt mit 80-Cent-Jobs für Geflüchtete völlig falsch

Die Stadtverwaltung in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) will Geflüchtete zur gemeinnützigen Arbeit verpflichten. Was gut gemeint ist, verfehlt nicht nur sein Ziel, sondern sendet auch ein brandgefährliches Signal. Ein Kommentar.