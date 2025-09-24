Gen Z reist solo: Allein in den Urlaub fahren? Warum zwei Stuttgarterinnen solo reisen

Solo-Reisen sind beliebt. Auf Social Media erkunden vor allem junge Frauen allein die Welt. Zwei Stuttgarterinnen erzählen, warum sie gerne alleine reisen und geben Tipps.
Als das Flugzeug über die Startbahn brettert und sich schließlich steil in die Luft erhebt, kullern Natalie Fuhrmann Tränen über die Wangen. Das Reiseziel der 28-jährigen Stuttgarterin: Barcelona. Ihre Begleitung: Nur sie selbst. „Ich war einfach so stolz, dass ich diesen Schritt gewagt habe“, erinnert sie sich heute an diesen Moment im vergangenen Mai. Denn sie verreist damals zum ersten Mal ganz allein.