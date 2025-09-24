Gen Z reist solo: Allein in den Urlaub fahren? Warum zwei Stuttgarterinnen solo reisen

Als das Flugzeug über die Startbahn brettert und sich schließlich steil in die Luft erhebt, kullern Natalie Fuhrmann Tränen über die Wangen. Das Reiseziel der 28-jährigen Stuttgarterin: Barcelona. Ihre Begleitung: Nur sie selbst. „Ich war einfach so stolz, dass ich diesen Schritt gewagt habe“, erinnert sie sich heute an diesen Moment im vergangenen Mai. Denn sie verreist damals zum ersten Mal ganz allein.

Schaut man aktuell aus dem Fenster, packt einen das Fernweh. Dem grauen Herbst entfliehen, mit dem Partner, der besten Freundin – oder doch ganz allein? Natalie Fuhrmann hat wie viele andere das Solo-Reisen für sich entdeckt. Seit wenigen Tagen ist sie von ihrem zweiten Trip alleine aus Budapest zurück. Und es juckt sie bereits in den Fingern, wieder ohne Begleitung loszuziehen – im nächsten Jahr vielleicht auch außerhalb von Europa.

Gen Z reist solo

Hätte man vor einigen Jahren noch komische Blicke dafür geerntet, allein zu verreisen, liegen Solo-Trips mittlerweile im Trend. Laut einer YouGov-Umfrage im Auftrag von Get-your-Guide haben 54 Prozent der Deutschen ab 16 Jahren schon einmal einen Solo-Trip gemacht. Besonders für junge Menschen sind diese attraktiv. Drei von vier Personen zwischen 15 und 30 Jahren reizt es der Umfrage zufolge, allein zu reisen – selbst dann, wenn sie einen Partner oder eine Partnerin haben. Unter den Millenials seien Solo-Reisen ebenfalls beliebt.

Auch in den Sozialen Medien sind Reisen ohne Begleitung im Hype. Auf Instagram gibt es unter dem Hashtag „solotravel“ 11 Millionen Beiträge, die große Mehrheit von ihnen von jungen Frauen. Instagram-Posts zeigen, wie sie auf eigene Faust europäische Hauptstädte besuchen, in asiatischen Ländern backpacken, Berge besteigen oder mit Schildkröten schwimmen. Solo-Trips sind dabei der nächste Schritt an Unabhängigkeit, zu der sich Frauen auf der Plattform gegenseitig ermutigen – nach Besuchen in Cafés, Restaurants oder Museen ohne Begleitung.

Stuttgarterin will über ihren Schatten springen

Laut einer Umfrage des Reiseunternehmens Tui ist über die Hälfte der befragten Frauen bereits solo gereist, 15 Prozent planen es in der Zukunft. Natalie Fuhrmann wagt den Schritt, nachdem sie sich 2024 von ihrem Freund getrennt hat. „Dadurch, dass ich wieder single war und ich auch remote arbeiten kann, habe ich mich entschieden, das einfach mal zu machen“, erzählt sie. Die Stuttgarterin will damals schon lange allein auf Reisen gehen, verantwortlich ist dafür auch Social Media. „Das hat mich inspiriert, wenn ich andere Frauen sehe, die allein reisen. Ich wollte einfach die Erfahrung machen und auch über meinen eigenen Schatten springen.“

Die 28-Jährige will sich selbst herausfordern, allein zu verreisen, macht ihr damals Angst. Sie sei noch nicht so viel gereist und habe Respekt davor gehabt, allein als Frau in einem fremden Land unterwegs zu sein, erläutert sie. 2024 macht sie dann den ersten Schritt und fährt nur begleitet von ihrem Hund in den Urlaub, der ihr ein Stück Sicherheit gibt. Im Mai 2025 folgt die erste Reise komplett allein nach Barcelona.

Warum junge Frauen alleine reisen

Dort lernt sie das Solo-Reisen lieben. Die 28-Jährige sitzt an öffentlichen Plätzen, in der Hand statt dem Handy ein Eis, und stellt fest, dass sie auch allein eine schöne Zeit haben kann. „Man nimmt die Dinge allein auch viel bewusster wahr“, erzählt die 28-Jährige. Und sie genießt die Freiheit, das zu tun, worauf sie gerade Lust hat, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.

Damit ist die 28-Jährige nicht allein. Knapp ein Drittel der in der Tui-Umfrage befragten Frauen gab an, dass sie die Freiheit, den Urlaub nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, zu Solo-Reisen motiviert. Genau so viele wollen außerdem mit einem Urlaub allein sich selbst herausfordern und über sich hinauswachsen.

Warum zieht es besonders junge Frauen auf Solo-Reisen? Die Wirtschaftswissenschaftlerin Marisa Mühlböck hat zusammen mit dem ThinkTank Zukunftsinstitut die Motive analysiert, warum Frauen alleine reisen. Das habe zum einen damit zu tun, dass Frauen nach Unabhängigkeit streben und Geschlechterrollen sich verändern - zum anderen aber auch mit den neuen Lebensverläufen, die durch Brüche, Umwege und Neuanfänge geprägt seien. Gerade entlang dieser Brüche würden Frauen allein zu Reisen aufbrechen. In der Phase der „Post-Adoleszenz“ zwischen Anfang 20 und Anfang 30 stehe etwa besonders der Wunsch danach, eigene Erfahrungen zu sammeln, und die Emanzipation vom Elternhaus, im Fokus. Solo-Reisen seien zu dieser Zeit ein immer beliebteres Mittel für einen Reifungsprozess, der den Übergang zur nächsten Lebensphase erleichtere.

„Totaler Boost für das Selbstbewusstsein“

Natalie Fuhrmann ist an ihren Solo-Reisen gewachsen, sie hat Mut und Selbstbewusstsein dazugewonnen. „Man ist auf sich alleingestellt, kümmert sich um alles und bewältigt ganz viele kleine Alltagssituationen“, erklärt die 28-Jährige.

Auch für Isabel Mayer sind Solo-Reisen wie ein kleiner Trip zu sich selbst. Die 30-Jährige aus Stuttgart hat 2022 auf einer Interrail-Reise durch Frankreich, Spanien, Portugal und Italien den Urlaub ohne Begleitung für sich entdeckt. Mittlerweile war sie auch schon in London, Madrid und Bangkok ganz allein. Dabei begegnen ihr immer wieder Momente, in denen sie stolz darauf ist, es allein dorthin geschafft zu haben. Jede Solo-Reise sei „ein totaler Boost für das Selbstbewusstsein“, erzählt sie. Sie traue sich jetzt einfach mehr zu, weil sie weiß, dass sie gut auf sich allein gestellt sein kann. Und ohne Reisebegleitung habe sie auch sich selbst etwas besser kennengelernt.

Isabel Mayer allein unterwegs in London. Foto: privat

Isabel Mayer geht 2022 erstmals allein auf Reisen. Nachdem sie ihren damaligen Job gekündigt hat, will sie eine Auszeit nehmen und stößt auf Interrail. Mayer will ohne Begleitung losziehen: Sie habe schon immer gerne Sachen allein gemacht und nicht warten wollen, bis jemand mitkomme. Die Reise sei ein „Eye-Opening-Event“ gewesen, sagt sie. Besonders in Erinnerung ist ihr ein Moment auf den Frioul-Inseln in der Nähe von Marseille geblieben. Sie lief dort eine Bucht entlang, um sie herum die wunderschöne Küste. „Ich war in diesem Moment so glücklich, allein dort zu sein und so stolz auf mich selbst. Das hat mich total erfüllt.“

Reisen ohne Kompromisse

Die 30-Jährige habe gemerkt, dass das Reisen ohne Begleitung ihr richtig gut tue. Auch sie genießt vor allem die Unabhängigkeit am Solo-Reisen. Sie sei auch gerne mit anderen Menschen im Urlaub, sagt die Stuttgarterin. „Aber das Alleinreisen ist etwas komplett anderes, weil ich keine Kompromisse machen muss. Ich kann komplett allein entscheiden, was ich machen möchte.“ Sie könne sich auf einer Solo-Reise auch besser entspannen.

Doch Solo-Reisen können auch Herausforderungen bergen. Schließlich ist man in einem fremden Land ganz auf sich allein gestellt. Isabel Mayer und Natalie Fuhrmann machen sich beide vor ihrer ersten Reise Sorgen, dass sie etwas Wichtiges verlieren oder ihr Handy geklaut werden könnte – dann wäre man aufgeschmissen. Doch bei beiden ist das bisher nicht eingetreten, mittlerweile machen sie sich auf ihren Reisen weniger Sorgen. Ein Nachteil von Solo-Reisen seien außerdem teilweise die Kosten, sagt Isabel Mayer. Im Hotel zahle man als Einzelperson oft genauso viel, wie wenn man zu zweit reise. Es gebe nur selten Einzelzimmer, die wirklich günstiger seien, so die Stuttgarterin.

Und auch die Sicherheit ist für Frauen, die allein reisen, ein wichtiges Thema. Laut der Umfrage von Tui gaben knapp die Hälfte der Frauen an, dass Sicherheit relevant dafür ist, welches Reiseziel sie auswählen. Isabel Mayer achtet sehr auf die Sicherheit, wenn sie eine Reise plant, erzählt sie, in manche Länder würde sie gar nicht alleine reisen. Auch vor Ort sind beide Stuttgarterinnen vorsichtig und vermeiden es, nachts unterwegs zu sein.

Ist man auf einer Solo-Reise irgendwann einsam? Das haben die beiden Stuttgarterinnen nicht erlebt, wie sie erzählen. Isabel Mayer sagt, weil sie allein war, habe sie kleine Abstriche gemacht. Etwa in London, als sie nicht in den Pub ging, alleine wäre es nicht dasselbe gewesen. „Aber ich hab mich dann einfach wo hingesetzt und fand das genauso schön.“

Tipps für den ersten Solo-Trip

Aktuell sind noch Semesterferien – die Chance, ein Abenteuer zu wagen und einen Solo-Trip zu unternehmen. Ein Urlaub allein sei für alle richtig, die die Welt erleben und nicht auf andere Menschen warten wollen, sagt Isabel Mayer. Was sollte man vor seiner ersten Solo-Reise beachten? „Man sollte sich vorher mit dem Ziel auseinandersetzen und sich so weit vorbereiten, dass man mit einem sicheren Gefühl dort ankommt“, rät die 30-Jährige. „Auch mental sollte man sich darauf vorbereiten, dass immer mal Sachen anders laufen können.“ Natalie Fuhrmann rät ebenfalls, sich vor der Reise zu informieren – etwa mit Freunden zu sprechen, die selbst schon das Reiseziel besucht haben oder generell schon einmal allein unterwegs waren. Nützlich sei auch, sich einen Plan aufzustellen, was man alles unternehmen möchte.

Darüber, welche Reiseländer sicher sind, können sich junge Frauen vor der ersten Solo-Reise zum Beispiel mithilfe des Solo Female Travel Index von Tui informieren. Als besonders sichere Ziele werden dort etwa Finnland, Schweden, die Schweiz, Neuseeland und Singapur genannt.