Einfach im Bett bleiben und die Welt vergessen: Unter dem Namen "Bed Rotting" feiert die Gen Z das tagelange Faulenzen als Selbstfürsorge. Doch Experten warnen: Wer dabei ständig am Handy scrollt, erschöpft sein Gehirn nur noch mehr.
Einfach mal liegen bleiben und die Bettdecke über den Kopf ziehen, während sich die Welt draußen im Hamsterrad dreht - klingt eigentlich nach dem ultimativen Luxus. Die Gen Z hat diesem Zustand einen Namen gegeben: "Bed Rotting". Unter dem Schlagwort findet man auf TikTok und Instagram unzählige Videos, die junge Menschen zeigen, die ganze Tage im Bett verbringen - umgeben von Laptops, Snacks und Hautpflegeprodukten und teilweise mit ausführlichen Routinen und Regeln.