1 Gemma Atkinson posiert gerne mit Babybauch: Hier im Februar bei den Brit Awards Foto: Landmark Media/ImageCollect

Schauspielerin und Model Gemma Atkinson zeigt ihre runde Kugel gerne in den sozialen Netzwerken: Sie liebt ihren Babybauch.

Schauspielerin Gemma Atkinson (34, "Devil's Pass") verzichtet auch mal auf ihre Workouts und Diäten: In ihrem neuesten Post auf Instagram fragt sie: "Wer hat all die Eier gegessen?" Dabei bezieht sie sich auf ein Foto, das sie ein paar Tage zuvor geteilt hatte: "Genießt die Schokoladeneier, Essen und Trinken", hatte sie unter einem Workout-Foto von sich an ihre Fans geschrieben.

In ihrem aktuellen Instagram-Post zeigt sie sich mit ihrem hübschen Babybauch und einem enganliegenden schwarzen Kleid. "Erstes Ostern, an dem ich aussehe wie ein Osterei. Und ich liebe es!", kommentiert sie darunter. Im Februar machte sie ihre Schwangerschaft auf Instagram öffentlich. Der Vater des ungeborenen Kindes ist der Tänzer Gorka Márquez (28), mit dem sie seit dem Jahr 2017 in einer Beziehung ist.