Im Dezember ist wieder eine prima Zeit, um Geminiden am Nachthimmel zu sehen. Was sind diese Sternschnuppen? Woher stammen sie? Und welche anderen Himmelsobjekte gibt es sonst noch? Ein astronomischer Überblick.
In der kommenden Woche sind die Geminiden über dem Nachthimmel von Baden-Württemberg wieder gut zu sehen. Sie sind der stärkste bis zweitstärkste Meteorstrom des Jahres mit einem Maximum 2025 in den Mittagsstunden des 14. Dezember. Wie erklären Ihnen, was Geminiden sind, woher sie stammen und was sie mit anderen Himmelsobjekten gemeinsam haben.