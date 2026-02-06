Gemessen beim Pokalfinale in Berlin: Wie Live-Fußball den Puls antreibt

Höherer Pulsschlag und höheres Stresslevel: Wer Sportereignisse im Stadion erlebt, zeigt stärkere Reaktionen als Fernsehzuschauer. Das gilt zumindest für Fans von Arminia Bielefeld.
Wer große Sportereignisse live im Stadion mitverfolgt, erlebt sie offenbar intensiver als am Fernseher. Es gebe deutliche Unterschiede im Stresslevel und bei Pulsfrequenzen, ergab eine am Freitag veröffentlichte Studie der Universität Bielefeld. Untersucht wurde, wie Fans des Fußballclubs Arminia Bielefeld das DFB-Pokalfinale im Mai 2025 erlebten.