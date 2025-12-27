EZB-Präsidentin Lagarde verspricht Wohlstand, doch fast jeder Zweite in Bulgarien ist skeptisch: Wird der Euro nicht doch zum «Teuro»? Und was bedeutet der Beitritt für die anderen Eurostaaten?
Brüssel/Frankfurt/Sofia - Die Euro-Familie bekommt Zuwachs: Zum 1. Januar 2026 wird Bulgarien als 21. Mitglied in den Kreis der Länder mit der Gemeinschaftswährung aufgenommen. In dem Balkanland gibt es jedoch großen Widerstand - und dann trat nur gut drei Wochen vor der Euro-Einführung nach Protesten und Korruptionsvorwürfen auch noch die prowestliche Regierung in Sofia zurück. Bulgarien stolpere in die Eurozone, kommentierte die spanische Zeitung "El Mundo". Dabei sehen Befürworter reichlich Vorteile für den Betritt zum gemeinsamen Währungsraum.