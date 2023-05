1 Die Gemeinschaftsschule in Weilimdorf setzt sich für eine eigene gymnasiale Oberstufe ein. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Alles deutet darauf hin, dass in Stuttgart bald an einer zweiten Gemeinschaftsschule eine gymnasiale Oberstufe eingerichtet wird – in Weilimdorf. Die Fraktionen im Gemeinderat sind dafür, das Staatliche Schulamt und die Schule selbst auch. Was sind die weiteren Schritte?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Gemeinschaftsschule (GMS) in Weilimdorf wünscht sich seit Jahren eine gymnasiale Oberstufe am eigenen Standort. Noch nie standen die Zeichen so günstig wie jetzt. In einem interfraktionellen Antrag wird die Einrichtung nun gefordert: „Die zeitnahe Einrichtung einer zweiten gymnasialen Oberstufe unterstützen wir insbesondere im Hinblick auf die Stärkung der Schulart Gemeinschaftsschule ausdrücklich und sehen gute Gründe für den Standort Weilimdorf“, heißt es in dem Antrag von Grünen, CDU, SPD, Linksbündnis, FDP, Freie Wähler und PULS.