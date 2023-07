1 Bunte Wand, leichte Schäden: Roland Bertet erfreut sich an den Bildern. Foto: Simon Granville

An der Kornwestheimer Grund- und Gemeinschaftsschule stehen Malerarbeiten an. An den Innenwänden befinden sich allerdings mehr als 40 Jahre alte Gemälde von Schülern. Der Ex-Rektor kämpft für die Werke.









Stau, natürlich! Was dem Autofahrer gemeinhin ein Graus ist, ist anderswo eine willkommene Abwechslung. Außerdem: Die Blechkarawane an der Kornwestheimer Philipp-Matthäus-Hahn-Grund- und Gemeinschaftsschule (PMHG) ist überhaupt nicht real, sie ist aufgemalt. An einer der Innenwände des Schulgebäudes in der Hohenstaufenallee wächst sie sich zu einem deckenhohen Wimmelbild aus, mit Fahrzeugen, Geschäften und vielen weiteren Gebäuden.