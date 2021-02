1 Karin Götz übernimmt die Leitung der StZN-Gemeinschaftsredaktion in Ludwigsburg. Foto: KS-Images.de

In eigener Sache: Karin Götz, bislang Redaktionsleiterin in Marbach, wird Chefin der Gemeinschaftsredaktion von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten in Ludwigsburg. Sie folgt auf Tim Höhn, der stellvertretender Ressortleiter in Stuttgart wird.

Ludwigsburg - Nichts ist so beständig wie der Wandel. Nach vier Jahren als Leiter der Redaktion Ludwigsburg von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten hat Tim Höhn in Stuttgart die Stelle des stellvertretenden Leiters im Ressort Region Stuttgart übernommen. Seine Nachfolge angetreten hat Karin Götz, die damit zugleich die Leitung der Gemeinschaftsredaktion Kreis Ludwigsburg von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten (StZN) sowie den Lokalredaktionen der Kornwestheimer Zeitung und der Marbacher Zeitung übernimmt. Die 51-Jährige war in den vergangenen 15 Jahren Redaktionsleiterin in Marbach und kann auf eine lange Erfahrung und hervorragende Kenntnisse des Kreises Ludwigsburg zurückgreifen. Mit diesem Schritt wird die schon lange bestehende Kooperation dieser Redaktionen unter der organisatorischen wie inhaltlichen Gesamtverantwortung von Karin Götz ausgebaut.