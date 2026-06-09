Gemeinschaft in Ditzingen: Pfarrer verwandelt leeres Sängerheim in „erweitertes Wohnzimmer“

Thorben Haase gibt dem Heimerdinger Sängerheim neues Leben. Wo einst Gesang erklang, trifft sich der Ort nun zum Häkeln oder Kartenspiel.

Was war zuerst da? Das Bedürfnis der Heimerdinger nach einem Raum, in dem sie sich zum Beispiel zum Kartenspiel treffen können – oder war es der Raum, in dem die Idee zur Spielrunde erst geboren wird? Im Fall des Heimerdinger Sängerheims ist beides der Fall. Thorben Haase beobachtet seit einigen Monaten, was sich in dem markanten Gebäude an der Hauptverkehrsstraße entwickelt. Haase ist Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde des Ditzinger Teilorts. In diesen Monaten aber ist er vor allem auch die Integrationsfigur, die den Heimerdingern aufzeigen will, dass das markante Gebäude an der Hauptverkehrsstraße so viel mehr sein kann als ein leer stehendes Sängerheim. Als ein großes Haus, dessen gute Tage längst gezählt sind.

Unsere Empfehlung für Sie Finanzkrise in Ditzingen Die Not ist zu groß: Räte kürzen sich die Sitzungsgelder Verzicht als Signal an die Bevölkerung: Die Bürger werden mit massiven Einsparungen konfrontiert – von den Büchereien bis zur Vereinsförderung. Dagegen regt sich Widerstand. Das Gebäude mit den farbigen Fensterläden prägt den Ort seit Jahrzehnten, weil es Feuerwehrhaus, Vereinsheim und auch Gaststätte war. Doch mit der Auflösung des Liederkranzes sang dort niemand mehr, niemand traf sich in der Wirtsstube. Auch die Gaststätte gibt es nicht mehr. Verwalter des Nachlasses ist seitdem die Stadt Ditzingen. Ihr fiel das Vereinsvermögen zu – darunter das Gebäude – mit der Maßgabe, dieses ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

Wo aber würden sich die Heimerdinger dann treffen können, wenn sie nicht als Verein organisiert sind, oder auch das Bürgerhaus mieten können? Nebenzimmer gibt es nicht, das Wirtshaussterben hatte im Lauf der Zeit auch vor Heimerdingen nicht haltgemacht. Pfarrer Thorben Haase sah den Bedarf. Und beim Männerstammtisch war der Frust über den Verlust des Raumes groß. So kam eines zum anderen: Eine Bürgerinitiative machte sich bald für den Erhaltung des Gebäudes stark.

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Thorben Haase ist für den Heimerdinger Kultursommer verantwortlich. Foto: Simon Granville

Begegnung finde in kleinen Einheiten statt, sagt er. Und diese seien nicht zuletzt demokratierelevant. Deshalb hält er an dem Projekt noch fest. Denn gleichwohl der Bedarf gegeben ist, wird nach wie vor um die richtige Rechtsform gerungen, um den Betrieb abzusichern. „Wenn bis Ende des Jahres keine Rechtsform gefunden worden ist, verfolge ich es auch nicht weiter“, sagt Haase. Wer weiß, ob sich unter den Besuchern des Heimerdinger Kultursommers derjenige sein wird, der den entscheidenden Hinweis gibt. Auch diese Konzertreihe geht auf Haase zurück, auch dieses Projekt hat – wie der Erhalt des Sängerheims – nichts mit seinem Pfarrdienst zu tun.

Was als Wohnzimmerkonzert während Corona begann, hat sich inzwischen zu einem viertägigen Heimerdinger Kultursommer im Pfarrgarten entwickelt. Eröffnet wird dieser am 29. Juli, traditionell mit Quiet Lane. Tags darauf heißt es bei der Summer Classics Night „Liebe ist ein süßes Licht“. Am 31. Juli spielt Twenti Thri, die Post-Punk Band aus Leonberg, ehe tags darauf „Fries“ auftritt. Inzwischen bekomme er mehr Anfragen, als Bands auftreten können, erzählt Haase. Er wolle „Raum für Kultur schaffen“ – und jenen Bands eine Bühne geben, „die eigene Sachen machen“.

Der Eintritt ist kostenlos, finanziert wird der Kultursommer auf Spendenbasis. Die Konzerte kosten keinen Eintritt – auch um Familien den Besuch zu ermöglichen. Heimerdinger Jugendliche übernehmen das Catering – jeder finde seinen Platz, um sich einzubringen, sagt Haase. In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass das Publikum dafür da sei. Ihn freut das. Denn er sagt auch: „Kultur muss in die Fläche.“