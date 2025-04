Sie lacht und strahlt: Elizabeth Hurley zeigt mit neuen Schnappschüssen, wie glücklich sie an der Seite ihres neuen Partners Billy Ray Cyrus ist. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie Eindrücke aus einem Pärchen-Wochenende in seiner Heimat Tennessee.

Eine Woche, nachdem sie ihre Beziehung bekannt gegeben haben, legt Elizabeth Hurley (59) zwei weitere Pärchenbilder mit Country-Sänger Billy Ray Cyrus (63) nach. Offenbar hat die britische Schauspielerin ihn in seiner Heimat besucht.

Umarmungen und Ausflüge

Am Sonntag veröffentlichte die 59-jährige Schauspielerin zwei Fotos auf ihrem Instagram-Account, die das überraschendste Promipaar des Jahres erneut innig zusammen zeigen. "Tennessee-Wochenende", ließ Hurley dazu wissen und fügte noch ein rotes Herz hinzu. Auf dem ersten Foto trägt die Britin Jeans, ein weißes Spitzenhemd und Sonnenbrille, während der Sänger sie von hinten umarmt. Das zweite Bild zeigt, wie sie die gemeinsame Zeit in Tennessee genießen: beim Fahren in einem Quad.

Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley hatten ihre Romanze am Osterwochenende mit einem Pärchenbild verkündet, auf dem er sie auf die Wange küsst. Die Bekanntgabe überraschte die Fans völlig, denn zuvor hatte niemand die beiden Stars in Verbindung gebracht. Zwei Tage später veröffentlichte Hurley dann ein Video, in dem die beiden in einem Auto mit offenem Fenster in den Sonnenuntergang fahren.

Sie schrieb ihm wichtige Nachricht

In dem Podcast "The Ty Bentli Show" verriet Billy Ray Cyrus inzwischen, wie das Pärchen zusammenfand. Demnach habe er eine Textnachricht von ihr bekommen, als er sie am dringendsten brauchte. Wann genau, verriet der Vater von Superstar Miley Cyrus (32) nicht. Er gab lediglich preis, dass er sich zu diesem Zeitpunkt in einer schwierigen Lebensphase befand - darunter die schwierige Trennung von seiner dritten Ehefrau, Sängerin Firerose, im Sommer 2024 nach nur wenigen Monaten Ehe.

"Irgendwann war ich an einem Punkt, an dem es einfach nicht mehr tiefer ging - wenn das Leben einen so richtig trifft, liegt man nur noch auf dem Rücken am Boden." Doch "genau in diesem Moment meldete sich ein Freund", erzählte der "Achy Breaky Heart"-Interpret. Die Nachricht habe ungefähr so gelautet: "Hey, ich habe den Eindruck, dass das Leben gerade ziemlich schwer für dich ist. Ich wollte dir einfach sagen, dass du nicht allein bist - ich stehe an deiner Seite." Diese Nachricht sei von Hurley gewesen - und so kamen sie wieder in Kontakt.

Sie drehten gemeinsam einen Weihnachtsfilm

Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 2022 bei den Dreharbeiten zu dem Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise". Die Chemie habe sofort gestimmt, erinnerte sich Cyrus, der damals die Trennung von seiner zweiten Ehefrau Tish (57) durchmachte. "Wir haben einfach gemeinsam gelacht - und das in einer Zeit, in der mir nicht oft zum Lachen zumute war", sagte er über die Zusammenarbeit mit Elizabeth Hurley. Nach dem Dreh hätten sie sich aber erstmal wieder aus den Augen verloren.

Auch Elizabeth Hurley hat privat schon viel erlebt. Mit dem 2020 verstorbenen US-Geschäftsmann Steve Bing hat sie Sohn Damian (23). Von 2007 bis 2010 war sie mit dem Geschäftsmann Arun Nayar verheiratet. Nach ihrer Scheidung verlobte sie sich mit dem australischen Kricketspieler Shane Warne, doch das Paar trennte sich 2013. Zuvor war Hurley 13 Jahre lang, von 1987 bis 2000, mit dem britischen Schauspieler Hugh Grant (64) liiert.