Gemeinsames Statement: Drei Jugendparteien im Kreis Ludwigsburg fordern Handelsstopp mit Iran

Die Jungen Liberalen, die Jusos und die Grüne Jugend in Ludwigsburg appellieren gemeinsam an die Industrie- und Handelskammer sowie deren Mitgliedsunternehmen.
Drei Jugendparteien im Landkreis Ludwigsburg fordern die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ludwigsburg in einem gemeinsamen Schreiben von Montag auf, sich klar und unmissverständlich für einen Handelsstopp mit dem iranischen Regime einzusetzen. Das Regime in Teheran stehe für massive Menschenrechtsverletzungen, Tausende Tote, brutale Repressionen gegen die eigene Bevölkerung und die systematische Unterdrückung von Freiheit, Frauen und Demokratie, heißt es als Begründung.