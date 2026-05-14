Am zweiten Tag ihrer Italien-Reise dreht sich bei Prinzessin Kate alles um das Lernen in der Natur. Zusammen mit Schulkindern traf sie sich im Grünen.
Prinzessin Kate (44) hat auf ihrer Italien-Reise sichtlich Freude. An ihrem zweiten und letzten Tag gesellte sich die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) zu Kindern und Lehrern, die in einem Schulgarten zusammensaßen. Auf Bildern des Besuchs ist die 44-Jährige in einem hellen Outfit zu sehen, sie kombinierte ein langes Kleid zu einem Blazer.