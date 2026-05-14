Am zweiten Tag ihrer Italien-Reise dreht sich bei Prinzessin Kate alles um das Lernen in der Natur. Zusammen mit Schulkindern traf sie sich im Grünen.

Prinzessin Kate (44) hat auf ihrer Italien-Reise sichtlich Freude. An ihrem zweiten und letzten Tag gesellte sich die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) zu Kindern und Lehrern, die in einem Schulgarten zusammensaßen. Auf Bildern des Besuchs ist die 44-Jährige in einem hellen Outfit zu sehen, sie kombinierte ein langes Kleid zu einem Blazer.

Prinzessin Kate war am Mittwoch in Italien gelandet. Sie ist in das südeuropäische Land gereist, um sich einer Sache zu widmen, die ihr sehr am Herzen liegt. Bei dem zweitägigen Besuch soll es um das Thema frühkindliche Entwicklung gehen. Deshalb besucht sie die Stadt Reggio Emilia, die für ihre Bildungsphilosophie bekannt ist.

Nun ist Kate in der "Salvador Allende"-Vorschule zu Gast, um zu sehen, wie die Natur in den "Reggio-Emilia-Ansatz" für jüngere Kinder integriert ist. Wie "The Sun" berichtet, legt die Schule großen Wert auf das Lernen im Freien. Kate will gemeinsam mit Kindern und Lehrern demnach den Schulgarten und weitere Grünflächen besichtigen, in denen Eltern und Großeltern ehrenamtlich mitarbeiten. Nach weiteren Programmpunkten wird die 44-Jährige am Donnerstag Eltern, Lehrer und Kinder, die sie auf ihrer Reise kennengelernt hat, zu einer großen Abschiedsfeier treffen.

Herzensangelegenheit für Prinzessin Kate

Auf Instagram heißt es vom Königshaus zu Kates Programm am Donnerstag: "Tag zwei in Reggio Emilia, wo Ansätze der frühkindlichen Bildung in Schulen, Ateliers und Gemeinschaftsräumen, die von Kreativität und gemeinsamer Fürsorge geprägt sind, zum Leben erweckt werden." Hier förderten "einfühlsame und aufmerksame Betreuerinnen und Betreuer gemeinsam mit der Natur als 'drittem Lehrer' ein tiefes Gefühl der Verbundenheit bei den Kindern, das in den ersten Lebensjahren und darüber hinaus von entscheidender Bedeutung ist".

Bei dem Italien-Besuch handelt es sich um Kates erste offizielle Auslandsreise seit dreieinhalb Jahren - seit Dezember 2022 hat sie keinen Besuch im Ausland mehr absolviert. Damals hatte sie ihren Ehemann Prinz William zur Verleihungszeremonie seines Earthshot Prize begleitet. 2024 war bei ihr Krebs diagnostiziert worden, sie begab sich anschließend mehrere Monate in Behandlung.