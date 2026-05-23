Gemeinsames Gedenken: Versöhnungsmarsch erinnert an Opfer der Vertreibung

Bewegende Worte an einem Massengrab und ein Marsch gegen das Vergessen: Wie Deutsche und Tschechen mit einer Wanderung von Pohorelice nach Brünn (Brno) für eine gemeinsame Zukunft einstehen.
Pohorelice - Deutsche und Tschechen haben gemeinsam der Opfer der Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht. Rund 1.300 Menschen nahmen nach Angaben der Veranstalter an einem Versöhnungsmarsch teil, der am Ort eines Massengrabs in Pohorelice, rund 25 Kilometer südlich von Brünn (Brno) begann. "Die Gräber, an denen wir heute symbolisch stehen, sind Zeugen tiefen Leids", sagte der aus Deutschland angereiste Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.