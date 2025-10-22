König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) sind am Mittwochabend in Rom eingetroffen. Die Ankunft bestätigte der Buckingham-Palast unter anderem in einem Instagram-Beitrag. Der Staatsbesuch im Vatikan gilt als historischer Meilenstein, denn dort wird der britische Monarch mit Leo XIV. (70) zusammentreffen. Die Begegnung am Donnerstag soll die wachsende Einheit zwischen der anglikanischen Kirche und der katholischen Kirche symbolisieren.

Charles III., der am Mittwochabend mit seiner Ehefrau auf dem römischen Flughafen Ciampino landete, wird als erster britischer Monarch seit der Reformation im 16. Jahrhundert gemeinsam mit einem Papst beten. Die Reise findet vor dem Hintergrund des Skandals um Prinz Andrew (65) und dessen Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) statt.

Der Palast will alles daransetzen, dass der Andrew-Skandal nicht den Staatsbesuch im Vatikan überschattet. Nach dem Besuch von König Charles III. bei den Betroffenen des Synagogen-Anschlags in Manchester am Montag ließ ein Sprecher des Palastes laut BBC verlauten, der Monarch wolle sich auf "Pflicht und Dienst" konzentrieren. Die Botschaft ist unmissverständlich: Die königliche Familie hofft darauf, dass "andere Angelegenheiten" nicht von der eigentlichen Arbeit ablenken werden.

Die posthume Veröffentlichung der Memoiren von Virginia Giuffre (1983-2025) am vergangenen Dienstag hatte eine neue Welle der Aufmerksamkeit auf den jüngeren Bruder des Königs gelenkt. Obwohl Andrew vergangene Woche seine royalen Titel niedergelegt hat, reißen die kritischen Schlagzeilen nicht ab.

Erste Begegnung mit Papst Leo

Es ist das erste Treffen des Königs mit dem in den USA geborenen Papst Leo. Charles und Königin Camilla hatten dessen Vorgänger Papst Franziskus (1936-2025) zu einer privaten Audienz am 20. Hochzeitstag des Königspaares getroffen, wenige Wochen vor dem Tod des verstorbenen Pontifex.