König Charles III. und Ehefrau Königin Camilla sind in Rom gelandet. Ein historisches Treffen mit Papst Leo XIV. steht bevor.
König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) sind am Mittwochabend in Rom eingetroffen. Die Ankunft bestätigte der Buckingham-Palast unter anderem in einem Instagram-Beitrag. Der Staatsbesuch im Vatikan gilt als historischer Meilenstein, denn dort wird der britische Monarch mit Leo XIV. (70) zusammentreffen. Die Begegnung am Donnerstag soll die wachsende Einheit zwischen der anglikanischen Kirche und der katholischen Kirche symbolisieren.