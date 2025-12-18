Gemeinsames Bild bei Instagram: Meg Ryan verabschiedet sich von Rob Reiner

Meg Ryan hat sich nach dem gewaltsamen Tod von Regisseur Rob Reiner zu Wort gemeldet. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin einen bewegenden Abschied an den Mann, der sie 1989 mit "Harry und Sally" zum Weltstar machte.

Mit einem emotionalen Instagram-Post hat sich Meg Ryan (64) von Regisseur Rob Reiner (1947-2025) verabschiedet. "Oh, wie sehr wir diesen Mann vermissen werden", schrieb die Schauspielerin zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie tanzend mit dem Filmemacher zeigt - aufgenommen während der Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Klassiker "Harry und Sally" aus dem Jahr 1989.

Ryan, die in der romantischen Komödie die Rolle der Sally Albright an der Seite von Billy Crystal (77) als Harry Burns verkörperte, wandte sich in ihrer Botschaft auch an Reiners verstorbene Ehefrau Michele. "Danke, Rob und Michele, für die Art, wie ihr an wahre Liebe geglaubt habt, an Märchen und an das Lachen", würdigte sie das Paar.

"Unfassbare Tragödie"

Die tragischen Umstände des Todes verarbeitet Ryan in ihren bewegenden Zeilen auf ihre eigene Weise. Sie hoffe, dass die Geschichte der beiden nicht mit dieser "unfassbaren Tragödie" enden werde. "Vielleicht kann etwas Gutes daraus entstehen, ein Bewusstsein geschaffen werden", formulierte die Schauspielerin vorsichtig. Sie vermute, dass Rob und Michele sich gewünscht hätten, dass daraus etwas Hoffnungsvolles und Menschliches entstehe - "etwas, das uns alle zu einem größeren Verständnis füreinander und zu Frieden bringt".

Ryan reiht sich mit ihrem Posting in eine wachsende Liste von Weggefährten ein, die öffentlich um die Reiners trauern, darunter ihr Kollege Billy Crystal. In einer bewegenden Erklärung, die er gemeinsam mit weiteren Hollywoodgrößen herausgab, würdigte er den Filmemacher als "großartigen Komiker" und "meisterhaften Geschichtenerzähler" sowie guten Freund.

Die Leichen von Rob Reiner und seiner Frau Michele wurden am vergangenen Sonntag in ihrem Haus im Stadtteil Brentwood in Los Angeles entdeckt. Wie "People" aus einem Bericht des Los Angeles County Medical Examiner zitiert, starben beide an den Folgen mehrfacher schwerer Verletzungen durch scharfe Gewalteinwirkung. Am Mittwochmorgen nahm Sohn Nick (32), der im Verdacht steht, seine Eltern getötet zu haben, erstmals an einer gerichtlichen Anhörung in Los Angeles teil. Der Termin markiert den Auftakt des Strafverfahrens, in dem Nick Reiner des Mordes an seinen Eltern angeklagt wird.