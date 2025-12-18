Gemeinsames Bild bei Instagram: Meg Ryan verabschiedet sich von Rob Reiner

Meg Ryan hat sich nach dem gewaltsamen Tod von Regisseur Rob Reiner zu Wort gemeldet. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin einen bewegenden Abschied an den Mann, der sie 1989 mit "Harry und Sally" zum Weltstar machte.
Mit einem emotionalen Instagram-Post hat sich Meg Ryan (64) von Regisseur Rob Reiner (1947-2025) verabschiedet. "Oh, wie sehr wir diesen Mann vermissen werden", schrieb die Schauspielerin zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie tanzend mit dem Filmemacher zeigt - aufgenommen während der Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Klassiker "Harry und Sally" aus dem Jahr 1989.