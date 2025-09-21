Gemeinsamer Schritt: Großbritannien, Kanada und Australien erkennen Palästina als Staat an

Großbritannien, Kanada und Australien haben die Anerkennung eines palästinensischen Staates beschlossen.
Großbritannien und Kanada haben als erste große westliche Wirtschaftsnationen die Anerkennung eines palästinensischen Staates beschlossen. Das gaben die Premierminister Keir Starmer und Mark Carney kurz vor Beginn der UN-Generaldebatte in der kommenden Woche in New York bekannt. Dort wollen weitere westliche Nationen wie Frankreich und Belgien nachziehen - trotz Warnungen Israels, die Anerkennung eines Palästinenser-Staates komme einer „Belohnung für die Hamas“ gleich.