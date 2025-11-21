Netflix plant eine neue romantische Komödie. In der "The Bodyguard"-Romanverfilmung spielen Leighton Meester und Jared Padalecki die Hauptrollen. Unterdessen wird ein Titel gesucht - mit Hilfe der Fans.
Leighton Meester (39) und Jared Padalecki (43) übernehmen die Hauptrollen in einer neuen romantischen Netflix-Komödie. Wie "The Hollywood Reporter" weiter meldet, basiert der Film auf dem Bestseller "The Bodyguard" von Katherine Center (53). Laut dem Branchenblatt werden außerdem Andie MacDowell, Walker Hayes, Noah LaLonde und Toby Sandeman in dem Film zu sehen sein. Elizabeth Allen Rosenbaum führt Regie.