Netflix plant eine neue romantische Komödie. In der "The Bodyguard"-Romanverfilmung spielen Leighton Meester und Jared Padalecki die Hauptrollen. Unterdessen wird ein Titel gesucht - mit Hilfe der Fans.

Leighton Meester (39) und Jared Padalecki (43) übernehmen die Hauptrollen in einer neuen romantischen Netflix-Komödie. Wie "The Hollywood Reporter" weiter meldet, basiert der Film auf dem Bestseller "The Bodyguard" von Katherine Center (53). Laut dem Branchenblatt werden außerdem Andie MacDowell, Walker Hayes, Noah LaLonde und Toby Sandeman in dem Film zu sehen sein. Elizabeth Allen Rosenbaum führt Regie.

Die romantische Komödie erzählt die Geschichte von Hannah Brooks (Meester), einer erstklassigen Personenschützerin. Ihr Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als sie beauftragt wird, Jack Stapleton (Padalecki) zu beschützen, einen beliebten Schauspieler mit einer Vorliebe für Privatsphäre. Der Haken daran? Sie muss sich als seine Freundin ausgeben, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Spielen muss sie diese Rolle auch bei einem Besuch auf Jacks Familienfarm in Texas...

Neuer Titel gesucht

In einer Erklärung sagte Regisseurin Rosenbaum: "Ich habe begonnen, mich intensiv mit der BookTok-Kultur zu beschäftigen, nachdem mein letzter Netflix-Film 'Purple Hearts' so erfolgreich war." Die überwältigende Begeisterung in den sozialen Medien und bei den Leserinnen und Lesern für Katherine Centers Roman sei für sie ein wichtiger Faktor gewesen, weshalb sie sich dazu entschieden hat, die Buchverfilmung zu inszenieren. Rosenbaum betonte außerdem, dass Meester und Padalecki perfekt für die Hauptrollen seien. "Ich weiß, dass das Publikum die beiden lieben wird", sagte sie.

Obwohl der Titel des Romans "The Bodyguard" lautet, bitten Meester, Padalecki und Center die Fans um Unterstützung bei der Namenswahl für das noch unbetitelte Filmprojekt. Der Grund liegt auf der Hand: Sie möchten sich von dem gleichnamigen Kultfilm mit Whitney Houston (1963-2012) und Kevin Costner (70) unterscheiden.