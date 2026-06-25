Jubel beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen": Das Team feiert auf Instagram seinen größten Quotenerfolg seit Jahren. 27,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bedeuten den höchsten Wert seit Herbst 2022. RTL hatte am Morgen keine Chance.

Die Morning-Crew jubelt: Das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" hat am Mittwochmorgen 27,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt und damit den höchsten Wert seit dem Herbst 2022 markiert. Im Schnitt verfolgten 340.000 Menschen ab drei Jahren die viereinhalbstündige Live-Sendung, 110.000 davon zählten zur klassischen Zielgruppe. Das geht aus den offiziellen Zahlen der AGF Videoforschung hervor, wie unter anderem "DWDL" berichtet.

Damit löste das Morgenprogramm aus Berlin seine eigenen Bestmarken ab. Zur Einordnung: 25,5 Prozent waren der bisherige Jahresrekord 2026, rund 24 Prozent das stärkste Ergebnis des Jahres 2025. Einen noch höheren Wert muss man bis in den Oktober 2022 zurückverfolgen, als das Format mit 28,5 Prozent in den Quoten seinen bisherigen Allzeit-Rekord aufstellte.

"Freuen uns wie bescheuert": Das Team feiert

Die Begeisterung über den Rekord ließen sich die Macherinnen und Macher nicht nehmen. In einem gemeinsamen Post von Marlene Lufen, dem "Frühstücksfernsehen" und Christian Wackert hieß es: "Sie sehen hier ein Morningshow-Team, das sich wie bescheuert freut über verrückte Einschaltquoten! 27,4 Prozent hat's schon lange nicht mehr gegeben, einfach wundervoll."

Der Dank galt ausdrücklich der gesamten Crew - von Kamera, Regie und Ton über Maske und Styling bis zur Redaktion: "Wir streiten manchmal um Themen und Ausrichtung. Weil wir alle mit so viel Leidenschaft dabei sind." Und an die Zuschauer gerichtet: "Danke Euch allen zuhause, die Ihr gerne das @fruehstuecksfernsehen schaut. We love you. Und das stimmt tatsächlich."

RTL ohne den Hauch einer Chance

Die Konkurrenz hatte am frühen Vormittag nichts entgegenzusetzen. "Deutschland am Morgen" kam bei RTL auf 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Die parallele Ausstrahlung bei ntv brachte weitere 57.000 Zuschauende und einen für den Nachrichtensender ordentlichen Marktanteil von 4,0 Prozent. Doch selbst zusammengerechnet blieben beide Sender hinter Sat.1 zurück.