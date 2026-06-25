Jubel beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen": Das Team feiert auf Instagram seinen größten Quotenerfolg seit Jahren. 27,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bedeuten den höchsten Wert seit Herbst 2022. RTL hatte am Morgen keine Chance.
Die Morning-Crew jubelt: Das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" hat am Mittwochmorgen 27,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt und damit den höchsten Wert seit dem Herbst 2022 markiert. Im Schnitt verfolgten 340.000 Menschen ab drei Jahren die viereinhalbstündige Live-Sendung, 110.000 davon zählten zur klassischen Zielgruppe. Das geht aus den offiziellen Zahlen der AGF Videoforschung hervor, wie unter anderem "DWDL" berichtet.