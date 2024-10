Gemeinsamer Film: In London: Andrew Garfield posiert mit Florence Pugh aus Pappe

1 Andrew Garfield mit Florence Pugh aus Pappe. Foto: Imago images/Cover-Images

Andrew Garfield musste in London auf Co-Star Florence Pugh verzichten. Der Schauspieler präsentierte den gemeinsamen Film "We Live In Time" aber trotzdem nicht alleine.











Andrew Garfield (41) und Florence Pugh (28) sind im Film "We Live In Time" Seite an Seite zu sehen. Für die UK-Premiere beim BFI London Film Festival in der Royal Festival Hall konnten die Co-Stars jedoch nicht gemeinsam für die Fotografen posieren. Während Garfield am Donnerstag (17. Oktober) in Person kam, musste sich das Premierenpublikum bei Pugh mit einer Pappfigur begnügen.