Gemeinsamer Auftritt von Vater und Sohn: Kurt Russell und Wyatt Russell strahlen gemeinsam beim Apple-TV‑Event

Kurt und Wyatt Russell besuchten das Apple-TV-Event 2026 gemeinsam und zogen mit ihrem Auftritt alle Blicke auf sich. Beide spielen in der Serie "Monarch: Legacy of Monsters" mit.

Der Apple TV Press Day in Santa Monica, Kalifornien, war ein Schaulaufen der Stars. Bei der Präsentation der neuen Projekte der Streamingplattform im Film- und Serienbereich waren einige Hollywoodgrößen anwesend. Ein Duo zog besonders viele Blicke auf sich: Kurt Russell (74) und sein Sohn Wyatt Russell (39) besuchten das Event gemeinsam.

Beide spielen in Monster-Serie mit Vater und Sohn besuchten die Veranstaltung, weil sie in der neuen Staffel von "Monarch: Legacy of Monsters" mitspielen. Die Präsentation der Serie machte an diesem Tag den Anfang. Es wurde ein Trailer gezeigt, während ein riesiger Schwanz eines Monsters durch die Hälfte des Raums schwang, wie "Deadline" berichtete.

Die zehn Episoden der neuen Staffel von "Monarch: Legacy of Monsters" mit Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett und Anders Holm werden weltweit ab 27. Februar mit der ersten Folge veröffentlicht, danach folgt wöchentlich jeweils eine neue Episode bis zum 1. Mai.

Zweite Staffel verspricht Spannung pur

Die erste Staffel von "Monarch: Legacy of Monsters" folgt zwei Geschwistern, die versuchen, die Verbindung ihrer Familie zu der geheimnisvollen Organisation Monarch aufzudecken. Ihre Hinweise führen sie in die Welt der Monster und schließlich zu Armeekapitän Lee Shaw (gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell), sowohl in den 1950er-Jahren als auch ein halbes Jahrhundert später, als Monarch durch Shaws Wissen bedroht wird.

Die zweite Staffel knüpft direkt an die Geschehnisse der ersten an und zeigt wie es mit dem Schicksal von Monarch weitergeht. Die dramatische Saga offenbart lange verborgene Geheimnisse, und führt die Helden zu einem neuen, mysteriösen Dorf, in dem ein Titan aus dem Meer emporsteigt.

Patchwork-Glück bei Kurt Russell

Kurt Russell lebt seit 1983 in einer festen Partnerschaft mit Schauspielerin Goldie Hawn (80). Zu ihrer Patchwork-Familie gehören vier Kinder: Boston Russell (aus Kurt Russells erster Ehe), Wyatt Russell (gemeinsam mit Hawn) sowie den Schauspielstars Oliver und Kate Hudson (Hawns Kinder aus erster Ehe).