Gemeinsamer Auftritt von Vater und Sohn: Kurt Russell und Wyatt Russell strahlen gemeinsam beim Apple-TV‑Event

Kurt und Wyatt Russell besuchten das Apple-TV-Event 2026 gemeinsam und zogen mit ihrem Auftritt alle Blicke auf sich. Beide spielen in der Serie "Monarch: Legacy of Monsters" mit.
Der Apple TV Press Day in Santa Monica, Kalifornien, war ein Schaulaufen der Stars. Bei der Präsentation der neuen Projekte der Streamingplattform im Film- und Serienbereich waren einige Hollywoodgrößen anwesend. Ein Duo zog besonders viele Blicke auf sich: Kurt Russell (74) und sein Sohn Wyatt Russell (39) besuchten das Event gemeinsam.