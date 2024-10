Monica Bellucci und Tim Burton haben sich in Lyon gemeinsam auf dem roten Teppich präsentiert. Das Paar ist seit einem Jahr offiziell zusammen.

Monica Bellucci (60) und ihr Partner Tim Burton (66) haben sich beim Film Festival Lumiere in Lyon am Samstag erneut gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt. Das Paar ist erst seit 2023 offiziell zusammen, gemeinsame Auftritte sind bisher noch rar.

Bellucci präsentierte sich bei dieser Gelegenheit ganz in Dunkelbraun. Sie trug ein langes, schulterfreies Kleid, das ihre Kurven zur Geltung brachte und eine braune kleine Clutch, die im Licht glitzerte. Ihre Augen hatte Bellucci mit braunem Lidschatten und Kajal betont, die Haare ließ sie glatt über die Schulter fallen. Zusammen mit ihrem Freund, der einen schwarzen Anzug und ein blaues Hemd trug, schritt Bellucci Hand in Hand über den roten Teppich und posierte für die Fotografen.

Ihren ersten Auftritt als Paar hatten die Schauspielerin und der Regisseur erst letztes Jahr beim Filmfestival in Rom. Kennengelernt hatten sie sich bereits 2006 beim Filmfestival in Cannes, wie "People" berichtet. Damals waren beide noch in langen Beziehungen - er mit der Schauspielerin Helena Bonham Carter (58), sie mit dem französischen Schauspieler Vincent Cassel (57).

Burton fotografierte sie bereits für die "Vogue"

Seit sie ihre Beziehung offiziell gemacht haben, arbeiten die beiden auch miteinander. Zu Ehren ihres 60. Geburtstages fotografierte Burton Bellucci für das Cover der italienischen "Vogue". Zudem spielt sie in seinem "Beetlejuice"-Sequel mit. Für seine düster-verspielte Filmkunst kann sich die Schauspielerin auch begeistern. Im Interview mit der französischen "Elle" drückte sie ihre Bewunderung aus für seine "Traumwelt, wo Monster freundlich sind und wir unsere düsteren Seiten in etwas Helles, Versöhnliches wandeln können".