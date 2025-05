Gemeinsamer Auftritt: Lisa und Thomas Müller trotzen den Trennungsgerüchten

1 Lisa und Thomas Müller bei einem Event in München im Jahr 2024. Foto: imago/Future Image / Nikita Kolinz

Nach monatelangen Spekulationen um eine mögliche Trennung zeigen sich Lisa und Thomas Müller jetzt gemeinsam in der Öffentlichkeit. Bei einem Reitevent in München wirkten die beiden vertraut und entspannt. Lisa reagierte sogar direkt auf die Gerüchte.











Link kopiert



Es waren Bilder, auf die viele gewartet hatten: Lisa und Thomas Müller (beide 35) zeigten sich am Donnerstag bei der "Pferd International" in München wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Nach einer Zeit voller Spekulationen über eine mögliche Ehekrise wirkten die beiden laut Medienberichten dabei entspannt und vertraut miteinander.