Prinzessin Leonor hat Valdesoto im Norden Spaniens mit einer Auszeichnung geehrt. Bei dem Besuch in der Gemeinde wurde sie von ihrer Familie begleitet. Alle vier setzten auf bequeme Kleidung.
Leonor von Spanien (19) hat an diesem Samstag Valdesoto den "Preis für das vorbildliche Dorf Asturiens 2025" verliehen. Die Auszeichnung bekommt die Gemeinde "für ihr Engagement und ihre gemeinsamen Bemühungen, alte Traditionen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, lebendig zu halten und zu fördern", heißt es in einer Erklärung vom spanischen Königshaus.