Prinzessin Leonor hat Valdesoto im Norden Spaniens mit einer Auszeichnung geehrt. Bei dem Besuch in der Gemeinde wurde sie von ihrer Familie begleitet. Alle vier setzten auf bequeme Kleidung.

Leonor von Spanien (19) hat an diesem Samstag Valdesoto den "Preis für das vorbildliche Dorf Asturiens 2025" verliehen. Die Auszeichnung bekommt die Gemeinde "für ihr Engagement und ihre gemeinsamen Bemühungen, alte Traditionen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, lebendig zu halten und zu fördern", heißt es in einer Erklärung vom spanischen Königshaus.

Wie der TV-Sender RTVE berichtet, lobte Leonor auch bei ihrem Besuch vor Ort die Gemeinde mit vierzehn Ortschaften und 1.800 Einwohnern für deren "Beispiel für Zusammenleben" und ihre "Pflege der Bräuche". Es sei sehr schön zu sehen, "wie ihr es geschafft habt, den Kleinsten die Werte und den besten asturischen Geist zu vermitteln".

Leonors Schwester Infantin Sofía (18), Mutter Königin Letizia (53) und Vater König Felipe VI. (57) begleiteten die Thronfolgerin am Tag nach der Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise in Oviedo bei ihrem Besuch auf dem Land. Die spanischen Royals durften in das ländliche Leben eintauchen. Sie streichelten Kühe, sahen bei der Herstellung von Wurstwaren zu oder wurden mit Musik- und Tanzdarbietungen geehrt.

Für ihren Dorfbesuch wählten die Royals passende Looks, die leger und herbstlich wirkten. Leonor erschien in einem Jeans-Overall mit weitem Bein, zu dem sie eine Wildlederjacke kombinierte. Ihre Schwester setzte auf helle Jeans und eine graue Wolljacke. Letizia trug einen beigefarbenen Trenchcoat zu dunkler Jeans. Ihr Ehemann entschied sich für einen dunklen Komplett-Look mit schwarzer Jacke, dazu kombinierte er ein helles Hemd.