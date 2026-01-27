Herzogin Meghan war als Kind selbst bei den Girl Scouts - ihre Mutter leitete sogar ihre Gruppe. Beim Sundance Film Festival verriet die 44-Jährige nun, ob auch Tochter Prinzessin Lilibet in ihre Fußstapfen als Pfadfinderin treten könnte.
Herzogin Meghan (44) könnte schon bald eine kleine Pfadfinderin zu Hause haben. Beim Sundance Film Festival in Park City, Utah, sprach die Ehefrau von Prinz Harry (41) über die Zukunft ihrer vierjährigen Tochter Prinzessin Lilibet - und ließ durchblicken, dass das Thema Girl Scouts durchaus auf dem Familienradar ist.