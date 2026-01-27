Herzogin Meghan war als Kind selbst bei den Girl Scouts - ihre Mutter leitete sogar ihre Gruppe. Beim Sundance Film Festival verriet die 44-Jährige nun, ob auch Tochter Prinzessin Lilibet in ihre Fußstapfen als Pfadfinderin treten könnte.

Herzogin Meghan (44) könnte schon bald eine kleine Pfadfinderin zu Hause haben. Beim Sundance Film Festival in Park City, Utah, sprach die Ehefrau von Prinz Harry (41) über die Zukunft ihrer vierjährigen Tochter Prinzessin Lilibet - und ließ durchblicken, dass das Thema Girl Scouts durchaus auf dem Familienradar ist.

Am 25. Januar erschien das Paar zur Premiere von "Cookie Queens", einer Dokumentation, die in Zusammenarbeit mit ihrer Produktionsfirma Archewell Productions entstanden ist. Auf dem roten Teppich wurde Meghan gefragt, ob Lilibet eines Tages den amerikanischen Pfadfinderinnen beitreten werde. Ihre Antwort fiel diplomatisch, aber vielsagend aus: "Das ist interessant. Ich denke, wir werden weiterhin erkunden, was sich richtig anfühlt", sagte sie laut "People".

Eine Familientradition mit persönlicher Note

Für Meghan wäre es eine ganz besondere Verbindung zu ihrer eigenen Kindheit. Die gebürtige Kalifornierin war selbst Girl Scout - und ihre Mutter Doria Ragland (69) fungierte damals als Gruppenleiterin, wie das "People"-Magazin berichtet. Eine prägende Erfahrung, die sie offenbar gerne an die nächste Generation weitergeben würde.

Der Zeitpunkt passt jedenfalls: Im Herbst erreicht Lilibet das Kindergartenalter und wäre damit berechtigt, bei den "Daisies" einzusteigen, der jüngsten Stufe der Girl Scouts. Ob die kleine Prinzessin dann tatsächlich Kekse verkaufen und Abzeichen sammeln wird, bleibt vorerst offen.

Premiere mit persönlicher Botschaft

Bei der Vorführung am Sonntagmorgen nutzte Meghan die Gelegenheit, den Film warmherzig anzupreisen. "Ihr seid wahrscheinlich der süßeste Film auf dem Festival", scherzte sie über die Dokumentation, die vier ehrgeizige Girl Scouts während der berühmten Keksverkaufssaison begleitet. Doch hinter der niedlichen Fassade stecke mehr: "Es ist eine der kraftvollsten und bedeutungsvollsten Darstellungen einer amerikanischen Tradition", betonte die US-Amerikanerin.

Die 91-minütige Dokumentation modernisiere das Bild der Pfadfinderinnen-Erfahrung und zeige "all die Schichten und Komplexität, die damit einhergehen". Die jungen Protagonistinnen seien nicht nur entzückend, sondern "vielschichtige, wunderbare Mädchen, die dabei sind, sehr starke Führungspersönlichkeiten und junge Frauen zu werden".

"Thin Mints" bleiben der Favorit

Eine Frage durfte natürlich nicht fehlen: Welcher Girl-Scout-Keks ist Meghans Liebling? Die Antwort kam ohne Zögern: "Ich bin ein Thin-Mints-Fan. Das ist so ein Klassiker", verriet sie der US-Zeitschrift Als ehemalige Pfadfinderin erinnere sie sich noch gut daran, dass diese Sorte immer am schnellsten verkauft wurde. Und ihr Geheimtipp? Die Schoko-Minz-Kekse schmecken am besten direkt aus dem Gefrierfach - "auch wenn das vielleicht nicht so gehört", fügte sie augenzwinkernd hinzu.

Für Harry und Meghan war es der erste Besuch beim renommierten Sundance Film Festival überhaupt. Das Paar nahm gleich zweimal teil: am 24. Januar bei einer Sondervorführung und tags darauf bei der offiziellen Premiere, wo sie gemeinsam mit Regisseurin Alysa Nahmias und dem Cast für Fotos posierten.