Kate Hudson (46) hat ihre zweite Oscar-Nominierung im Kreis ihrer Familie gefeiert. Der "Song Sung Blue"-Star erzählte im Gespräch mit "Entertainment Weekly", sie habe die Bekanntgabe mit ihrer Tochter Rani (7) vom Bett aus verfolgt. Es sei "einfach wunderbar" gewesen, den Moment zusammen mit ihr zu erleben. Ein Instagram-Clip von Hudson zeigt zudem, wie sie sichtlich emotional ihre Nominierung als beste Hauptdarstellerin mit jubelnden Freunden in einem Videoanruf feiert. Dazu teilte sie auch ein Bild, auf dem sie ihre Mutter Goldie Hawn (80) umarmt.

Kurz nach der Bekanntgabe kam die Familie auf einen Kaffee vorbei, berichtete Hudson. Sie hätten sich darüber unterhalten, "wie glücklich wir uns schätzen können, in dieser Branche tätig zu sein, und wie außergewöhnlich das ist". Sowohl Hudsons Mutter Goldie Hawn und deren Partner Kurt Russell (74) als auch Hudsons Verlobter Danny Fujikawa (39) kennen das Schauspielgeschäft. "Wir sprachen über all die großartigen Filme und ließen das Jahr Revue passieren, und ich bin einfach unglaublich dankbar, ein Teil von all dem zu sein", ergänzte Hudson.

Die Reaktionen auf ihre Nominierung im Familienchat schilderte die Schauspielerin als überwältigend. Alle hätten "so viele Emojis" geschickt, schilderte Hudson. Goldie Hawn gratulierte ihr zudem öffentlich auf Instagram. "Oh, mein Baby, mein Baby, mein kleines Mädchen! Ich liebe dich so sehr wie das Universum groß ist. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz", schrieb sie zu einem Foto, das Hudson in ihrer "Song Sung Blue"-Rolle zeigt. "Es war einmal eine kleine Tochter namens Kate! Und schaut sie euch jetzt an! Juhu!", zeigte sich Hawn stolz.

Auch die übrigen Nominierten gratulierten

Neben Hudson sind auch Emma Stone ("Bugonia"), Jessie Buckley ("Hamnet"), Renate Reinsve ("Sentimental Value") und Rose Byrne ("If I Had Legs I'd Kick You") in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. Nach der Bekanntgabe hätten sie sich per Textnachrichten gratuliert, sagte Hudson "Entertainment Weekly". Hudson weiter: "Wir freuen uns alle so sehr für einander. Es ist einfach ein großartiges Jahr und es gibt so viel Liebe." Viele Leute aus der Branche kenne sie schon seit ihren Teenager-Jahren. "Das ist ein unglaublicher Grund zum Feiern und es gibt einen wunderbaren Austausch", so Hudson.

Ihre erste Oscar-Nominierung konnte Hudson vor 25 Jahren feiern. 2001 ging sie um den Preis als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in "Almost Famous - Fast berühmt" ins Rennen. In dem Film verkörperte sie Penny Lane, eine Groupie, die eine aufstrebende Rockband auf ihrer Tour begleitet. Ihre Nominierung für den Spielfilm "Song Sung Blue" fühle sich allerdings "ganz anders" an, sagte sie. Damals sei es noch "eine wirklich wilde, riesige Einladung zu einer Party" gewesen. Heute wisse sie es mehr zu schätzen.