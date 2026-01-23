25 Jahre nach ihrer ersten Oscar-Nominierung wurde Kate Hudson erneut für einen Goldjungen vorgeschlagen. Die besondere Ehre feierte sie mit ihren Liebsten, die entsprechend emotional reagierten.
Kate Hudson (46) hat ihre zweite Oscar-Nominierung im Kreis ihrer Familie gefeiert. Der "Song Sung Blue"-Star erzählte im Gespräch mit "Entertainment Weekly", sie habe die Bekanntgabe mit ihrer Tochter Rani (7) vom Bett aus verfolgt. Es sei "einfach wunderbar" gewesen, den Moment zusammen mit ihr zu erleben. Ein Instagram-Clip von Hudson zeigt zudem, wie sie sichtlich emotional ihre Nominierung als beste Hauptdarstellerin mit jubelnden Freunden in einem Videoanruf feiert. Dazu teilte sie auch ein Bild, auf dem sie ihre Mutter Goldie Hawn (80) umarmt.