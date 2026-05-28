Zum 20. Geburtstag ihres Sohnes Damián hat sich Sylvie Meis auf Instagram zu Wort gemeldet. Die Moderatorin schwärmt von seiner Fußballkarriere und erklärt: "In meinem Herzen wirst du immer mein kleiner Junge sein."
Zwanzig Jahre - und aus dem Baby, das sie einst zur Mutter machte, ist ein junger Mann geworden, der seine eigenen Träume verfolgt. Sylvie Meis (48) hat diesen Moment auf Instagram festgehalten und dabei Worte gewählt, die deutlich machen, was Damián van der Vaart für sie bedeutet: "Vor 20 Jahren hast du mich zur Mutter gemacht, und irgendwie bist du gleichzeitig meine größte Liebe, meine wichtigste Lektion und meine stolzeste Errungenschaft geworden", schrieb die Moderatorin zu gemeinsamen Bildern mit ihrem Sohn, der aus der Ehe (2005 bis 2013) mit Rafael van der Vaart (43) stammt.