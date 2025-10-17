Gemeinsame Arbeit an Serie: Adam Brody und Leighton Meester feiern Nobody Wants This-Premiere

Leighton Meester und Adam Brody sorgten bei der Premiere zur zweiten Staffel von "Nobody Wants This" für einen Hingucker. Die 39-Jährige erschien in einer glamourösen Robe, während ihr Ehemann einen lässig-eleganten Look wählte.
Adam Brody (45) und Leighton Meester (39) haben eine besondere Premiere besucht. Am Donnerstagabend feierten sie im Egyptian Theatre in Los Angeles, Kalifornien, gemeinsam die Premiere der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Nobody Wants This". Beide spielen in dem Erfolgsformat mit.