Gemeinsame Arbeit an Serie: Adam Brody und Leighton Meester feiern Nobody Wants This-Premiere

Leighton Meester und Adam Brody sorgten bei der Premiere zur zweiten Staffel von "Nobody Wants This" für einen Hingucker. Die 39-Jährige erschien in einer glamourösen Robe, während ihr Ehemann einen lässig-eleganten Look wählte.

Adam Brody (45) und Leighton Meester (39) haben eine besondere Premiere besucht. Am Donnerstagabend feierten sie im Egyptian Theatre in Los Angeles, Kalifornien, gemeinsam die Premiere der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Nobody Wants This". Beide spielen in dem Erfolgsformat mit.

"Nobody Wants This": Leighton Meester übernimmt neue Rolle Leighton Meester zog in einer fließenden Robe mit tiefem Ausschnitt alle Blicke auf sich. Das ärmellose Ombré-Kleid zeigte sich in einem Farbverlauf aus Aubergine, Himmelblau und Lavendel. Die 39-Jährige ließ ihre Robe für sich sprechen und hielt sich bei dem Rest ihres Looks bewusst zurück. Einzig ein kräftiger roter Lippenstift sorgte für einen zusätzlichen Farbakzent, ihre Haare trug sie streng nach hinten frisiert.

Adam Brody wählte für den Abend einen entspannten, aber stilvollen Look. Der Schauspieler kombinierte eine Tweedjacke mit einer beigefarbenen Hose und einem orangefarbenen Pullover über einem weißen Hemd. In "Nobody Wants This" ist er als Rabbiner Noah zu sehen, der sich in die Sex-Podcasterin Joanne (gespielt von Kristen Bell, 45) verliebt.

Leighton Meester als Neuzugang in Staffel zwei soll in die Rolle von Abby schlüpfen, die als "Joannes Erzfeindin auf der Schule, die jetzt eine Instagram-Mommy-Influencerin ist", beschrieben wird.

Die US-Schauspielerin und ihr Kollege kennen sich bestens mit erfolgreichen Serien aus: Während Leighton Meester mit "Gossip Girl" (2007-2012) Geschichte schrieb, wurde Adam Brody durch seine Rolle in "O.C., California" (2003-2007) bekannt.

Die beiden sind seit 2014 miteinander verheiratet, kennengelernt haben sie sich 2010 am Set des Films "The Oranges". 2015 wurden sie Eltern einer Tochter, 2020 folgte ihr gemeinsamer Sohn.