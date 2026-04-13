Nach rund drei Jahren in New York City zieht es Elyas M'Barek zurück in seine Heimatstadt München. Die nachvollziehbaren Gründe für den Tapetenwechsel liefert der Star gleich mit.
Bei Elyas M'Barek (43) steht eine große Lebensveränderung an. Der "Fack ju Göhte"-Star wird nach rund drei Jahren und gemeinsam mit seiner Ehefrau Jessica von New York City nach München ziehen. Das bestätigte er gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news und lieferte dabei auch die wohlüberlegten Gründe für den Wechsel von den USA zurück in seine Heimatstadt.