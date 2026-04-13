Nach rund drei Jahren in New York City zieht es Elyas M'Barek zurück in seine Heimatstadt München. Die nachvollziehbaren Gründe für den Tapetenwechsel liefert der Star gleich mit.

Bei Elyas M'Barek (43) steht eine große Lebensveränderung an. Der "Fack ju Göhte"-Star wird nach rund drei Jahren und gemeinsam mit seiner Ehefrau Jessica von New York City nach München ziehen. Das bestätigte er gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news und lieferte dabei auch die wohlüberlegten Gründe für den Wechsel von den USA zurück in seine Heimatstadt.

"Wir haben uns entschieden nach München zu ziehen, ich komme ja von dort. Ich muss oft in Deutschland sein, um Termine mit Produktionen und Drehs wahrzunehmen, das Reisen wird auf Dauer zu anstrengend und kompliziert", erklärt M'Barek den anstehenden Tapetenwechsel.

In den Big Apple war der Schauspieler auch wegen seiner Frau gezogen, die aus den USA stammt. Nun scheint sie wiederum ihm zuliebe den Schritt in die bayerische Landeshauptstadt zu wagen: "Meine Frau Jessica möchte hier auch zukünftig arbeiten und wir freuen uns auf unseren Umzug und mehr Flexibilität. Auch auf unsere gemeinsamen Freunde und meine Familie", so M'Barek weiter.

Zugleich bekräftigt er aber auch, wie sehr ihm New York City seither ans Herz gewachsen ist. Die Stadt bleibe "unsere zweite Heimat", stellt er klar.

Mehrere Kinoprojekte befinden sich schon in Planung

Dass Elyas M'Barek trotz seines Umzugs in die USA hierzulande ein gefragter Leinwandstar blieb, ist verbrieft. Zuletzt wirkte er etwa in der Komödie "Alter weißer Mann" mit Jan Josef Liefers (61) in der Hauptrolle mit.

Für die Zukunft stehen bereits mehrere Projekte an, darunter zwei noch nicht näher enthüllte Filme fürs Kino. Bereits ab dem 22. Oktober wird M'Barek außerdem in "Der perfekte Urlaub" zu sehen sein, der Fortsetzung des 2019 erschienenen Erfolgsfilms "Das perfekte Geheimnis". Neben M'Barek kehren in dem Film von Bora Dagtekin (47) unter anderem auch Karoline Herfurth (41) und Florian David Fitz (51) zurück.