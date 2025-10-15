Die Mystery-Kultserie "X-Factor: Das Unfassbare" kehrt mit neuen Folgen zurück. An einer der Episoden wirkte auch der deutsche Schauspieler Christian Oliver mit, der kurz nach den Dreharbeiten ums Leben kam.

RTLzwei hat zwei neue Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare" für Anfang November angekündigt. In einer der Episoden ist laut dem Sender Christian Oliver (1972-2024) in seiner letzten Rolle zu sehen. Der "Alarm für Cobra 11"-Schauspieler kam mit seinen Töchtern bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Auch die beiden Kinder sollen in der Folge zu sehen sein.

Kurz nach dem Dreh kam es zum Unglück RTLzwei zeigt die zwei neuen Ausgaben der Mystery-Serie mit Moderator Jonathan Frakes (73), die in den USA produziert worden sind, am 1. November ab 20:15 Uhr. Darin werden wie gewohnt fünf Kurzgeschichten erzählt, die zum einen auf wahren Begebenheiten basieren sollen, zum anderen erfunden sind. Erst am Ende löst Frakes das Rätsel um die Geschichten auf.

Der verstorbene "Alarm für Cobra 11"-Star Christian Oliver ist in der Kurzgeschichte "Der graue Mann und das Meer" zu sehen. "Kurz nach den Dreharbeiten" sei er mit seinen beiden Töchtern Madita und Annik bei dem tragischen Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben gekommen, gibt der Sender in einer Mitteilung bekannt. "In der Kurzgeschichte sieht man ihn gemeinsam mit den Töchtern in seiner letzten Rolle", wird weiter erklärt. Die drei spielen eine Familie, die einen Tag am Strand verbringen will. Die Idylle werde jedoch gestört, als ein mysteriöser Mann im grauen Anzug in den Wellen auftaucht.

In den weiteren Geschichten der ersten Folge, die unter "Der Schnappschuss", "Lebenslänglich", "Rechtmäßiges Erbe" und "Der Übungsflug" geführt werden, spielen außerdem Jaymes Butler (65, "Barbarian") oder Zach Tinker (31, "The Young and the Restless") mit. Neben den beiden neuen Folgen wird es am 1. November einen "X-Factor"-Marathon geben. RTLzwei zeigt ab 8:55 Uhr den ganzen Tag lang Wiederholungen der Kultserie.

Christian Oliver erlangte in Deutschland vor allem durch seine Rolle in der Action-Serie "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" Berühmtheit. An der Seite von "Cobra 11"-Urgestein Erdogan Atalay (59) spielte er von 2002 bis 2004 Hauptkommissar Jan Richter. Am 4. Januar 2024 war er mit seinen Töchtern in einem Kleinflugzeug von der Karibikinsel St. Vincent nach St. Lucia unterwegs, als die Maschine kurz nach dem Start ins Meer stürzte.