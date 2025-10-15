Die Mystery-Kultserie "X-Factor: Das Unfassbare" kehrt mit neuen Folgen zurück. An einer der Episoden wirkte auch der deutsche Schauspieler Christian Oliver mit, der kurz nach den Dreharbeiten ums Leben kam.
RTLzwei hat zwei neue Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare" für Anfang November angekündigt. In einer der Episoden ist laut dem Sender Christian Oliver (1972-2024) in seiner letzten Rolle zu sehen. Der "Alarm für Cobra 11"-Schauspieler kam mit seinen Töchtern bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Auch die beiden Kinder sollen in der Folge zu sehen sein.