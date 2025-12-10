Birgit Schrowange und ihr Ehemann Frank Spothelfer wagen in München einen Neuanfang. In einem Interview verrät der TV-Star, warum es die beiden nach Süddeutschland verschlägt.
Birgit Schrowange (67) zieht demnächst nach München um. Die Moderatorin und ihr Ehemann, der Schweizer Unternehmer Frank Spothelfer, wollen die süddeutsche Stadt zu ihrer Heimat machen, wie die 67-Jährige der "Abendzeitung" verriet. "Ich bin noch nicht endgültig nach München gezogen, mit einem Bein lebe ich noch in Köln", so der TV-Star.