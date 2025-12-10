Birgit Schrowange (67) zieht demnächst nach München um. Die Moderatorin und ihr Ehemann, der Schweizer Unternehmer Frank Spothelfer, wollen die süddeutsche Stadt zu ihrer Heimat machen, wie die 67-Jährige der "Abendzeitung" verriet. "Ich bin noch nicht endgültig nach München gezogen, mit einem Bein lebe ich noch in Köln", so der TV-Star.

Der Umzug nach München sei der Wunsch ihres Mannes gewesen, der dort studiert hat. Mehrere Dinge haben offenbar den Ausschlag gegeben, dass sich die beiden nun ganz in der Stadt niederlassen: "Die Nähe zu Italien und den Bergen war sehr reizvoll", so Schrowange. "Ich lebe schon lange in Köln und jetzt noch mal eine andere Stadt neu zu erleben und zu erkunden, ist toll. Wir sind beide frei - mein Mann hat auch aufgehört zu arbeiten - und der hohe Freizeitwert macht München aus. Ich habe auch schon ein paar nette Läden gefunden, wo ich gerne hingehe. Wir mögen es einfach!" Rund um die Uhr werden sie aber wohl nicht in der Isarmetropole sein: "Wir werden zwischen München und Mallorca pendeln, wo wir auch eine Wohnung haben."

Kein TV-Comeback geplant

Eine Rückkehr ins Fernsehen schließt Schrowange in dem "AZ"-Interview unterdessen aus. "Ich habe über 40 Jahre vor der Kamera gestanden und habe alle Sender durch." Jetzt sei dieses Kapitel für sie beendet.

Sie sei ab und zu noch zu Gast in Podcasts oder Talksendungen oder spreche vereinzelt auf Veranstaltungen zu ihrem Herzensthema "finanzielle Intelligenz", so Schrowange. Ansonsten genieße sie mit ihrem Mann das Leben. "Wir haben beide sehr viel und lange gearbeitet und jetzt habe ich das Privileg, nur noch das zu tun, was ich mag und was mich erfüllt. Ich kann inzwischen gut 'Nein' sagen."

Birgit Schrowange und Frank Spothelfer haben im Juli 2023 auf einem Kreuzfahrtschiff geheiratet. Die beiden hatten sich 2017 ebenfalls auf einer Schiffsreise kennengelernt, auf der der Geschäftsmann damals mit seinen beiden Töchtern war. Schrowange war zuvor von 1998 bis 2006 mit ihrem Kollegen Markus Lanz liiert. Aus dieser Beziehung stammt ihr im Jahr 2000 geborener Sohn.