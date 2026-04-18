Gemeinsam mit Hund: Wohnung zwangsgekündigt – jetzt möchte Kornwestheimer im Camper leben

Andreas Bauer (47) aus Kornwestheim (Kreis Ludwisgburg) musste eine Krebsdiagnose und andere Rückschläge einstecken. Nun verfolgt er einen ambitionierten Plan.
Die vergangenen Jahre waren für Andreas Bauer nicht leicht. Erst erhielt er die Diagnose Krebs, dann folgten weitere Rückschläge. Doch der 47-Jährige aus Kornwestheim lässt sich davon nicht unterkriegen. Er verfolgt nun einen ambitionierten Plan: Er will mit seinem Hund Rocky in einem Camper reisen, Geld auf Festivals verdienen und sich im Ausland für den Tierschutz engagieren.