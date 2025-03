Gemeinsam mit Herzogin Meghan: Angebliche Doku über Diana: Plant Netflix neuen Deal mit Prinz Harry?

Stehen Prinz Harry (40) und Ehefrau Herzogin Meghan (43) vor einer weiteren Zusammenarbeit mit Netflix? Es wird derzeit viel darüber spekuliert, ob der Streamingdienst den in diesem Jahr auslaufenden Vertrag der Sussexes verlängern wird. Im Jahr 2020 hatte das Paar einen angeblich 100 Millionen Dollar schweren Deal mit dem Unternehmen abgeschlossen. Ted Sarandos (60), Co-CEO bei Netflix, sagte zuletzt im Interview mit dem US-Branchenmagazin "Variety": "Ich möchte mich nicht zu den Verlängerungen von Partnerschaften äußern." Jetzt berichtet der britische "Daily Express", dass dem Paar ein neuer Deal bereits angeboten worden sein soll. Zum Vertragsinhalt soll angeblich die Produktion einer weiteren sehr persönlichen Dokumentation gehören.

In der Doku soll die Geschichte von Prinzessin Diana (1961-1997), die im August 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam, thematisiert werden und zu ihrem 30. Todestag im Jahr 2027 veröffentlicht werden. Eine Quelle aus Los Angeles erklärte dem "Daily Express", dass es sich bei der Doku um ein Soloprojekt für Prinz Harry handeln soll, der als ausführender Co-Produzent fungiert und die Serie präsentieren würde. Zur Idee hinter dem Projekt gab der Insider an: "Harry ist in der einzigartigen Lage, nicht nur über die Frau zu sprechen, die er als seine Mutter kannte, sondern auch ihre Rolle als eine soziale und kulturelle Ikone zu untersuchen, die immer noch von so vielen geliebt wird." Der 40-Jährige könnte es sogar als eine Chance sehen, um "Brücken zu William und dem Rest seiner Familie zu bauen".

Dass Netflix an einer weiteren Zusammenarbeit, wenn auch speziell mit Meghan, interessiert ist, hatte Sarandos in seinem "Variety"-Interview zumindest angedeutet. Neben ihrer Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" hat die Herzogin ihre Lifestyle-Marke "As ever" an den Start gebracht. "Wir sind ein passiver Partner in Meghans Unternehmen, und es ist im Moment ein großes Entdeckungsmodell im E-Commerce für uns", erklärte der Co-CEO. Über Meghan und ihren Ehemann sagte er des Weiteren: "Ich glaube, Meghans Einfluss auf die Kultur wird unterschätzt. Als wir den Trailer für die Doku-Serie 'Harry & Meghan' veröffentlichten, wurde alles, was auf dem Bildschirm zu sehen war, tagelang in der Presse seziert." Dazu hätten etwa Meghans Schuhe gezählt, "die auf der ganzen Welt ausverkauft waren. Die Hermès-Decke, die auf dem Stuhl hinter ihr lag, war überall auf der Welt ausverkauft. Die Menschen sind fasziniert von Meghan Markle. Sie und Harry werden zu sehr abgetan."