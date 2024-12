Gemeinsam mit Hannah Waddingham: Prinz William wirbt mit Darts und Bier für seine neue Earthshot-Doku

1 Prinz William und Hannah Waddingham hatten sichtlich Spaß zusammen. Foto: imago/Kensington Palace/Avalon

Der britische Thronfolger Prinz William zeigt sich seit einiger Zeit auffallend nahbar. So auch in einem neuen Clip, der ihn an der Seite von TV-Star Hannah Waddingham beim Dart spielen und Biertrinken zeigt. Dass er sich an ihrer Seite so gelöst präsentiert, kommt wohl nicht von ungefähr.











Mit einem lässigen Auftritt bei Bier und Darts hat Prinz William (42) auf seine neue Umweltdokumentation "The Earthshot Report" aufmerksam gemacht, die am Samstagabend auf BBC1 gezeigt wurde. In einem vom Kensington Palast veröffentlichten Video empfing er Schauspielerin Hannah Waddingham (50) im Alexandra Palace im Norden Londons, wo am 15. Dezember die Darts-Weltmeisterschaft startete. Gemeinsam wagten die zwei dann auch eine kleine Partie.