Nach dem Tod von Diane Keaton erinnert sich Keanu Reeves mit rührenden Worten an seine ehemalige Filmpartnerin. Bei der Premiere seines neuen Films sprach er über die gemeinsame Zeit am Set von "Was das Herz begehrt" und würdigte Keaton als "außergewöhnliche Künstlerin und einzigartigen Menschen".

"Sie war eine außergewöhnliche Künstlerin und ein einzigartiger Mensch", schwärmt Keanu Reeves (61) über die am Samstag verstorbene Diane Keaton. "Ich hatte das große Glück, mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen", erklärte er dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter" bei der Premiere seines neuen Films "Good Fortune" in New York.

Reeves und Keaton standen gemeinsam in Nancy Meyers' (75) romantischer Komödie "Was das Herz begehrt" (2003) vor der Kamera. In dem Film spielte Keaton die Drehbuchautorin Erica Barry, die sich sowohl zu einem jungen Arzt (Reeves) als auch zu einem wohlhabenden Plattenfirmenbesitzer (Jack Nicholson, 88) hingezogen fühlt. Ihre Darbietung brachte der Schauspielerin eine Oscar-Nominierung ein. Keaton und Reeves waren 2020 gemeinsam bei der Oscarverleihung zu sehen und gehörten zum Präsentatoren-Team.

Auch Nancy Meyers trauert um Keaton

Wenige Stunden zuvor hatte sich Nancy Meyers, Regisseurin von "Was das Herz begehrt", auf Instagram zu Wort gemeldet. Sie teilte ein Foto von Diane Keaton und schrieb dazu: "Als Filmfan bin ich ganz bei euch - wir haben eine Ikone verloren. Eine brillante Schauspielerin, die sich immer wieder geöffnet hat, um unsere Geschichten zu erzählen." Weiter erklärte Meyers: "Als Frau habe ich eine Freundin verloren, die ich seit 40 Jahren kannte. Manchmal kam es mir vor, als wäre sie meine Schwester, weil wir so viele unvergessliche Momente geteilt haben. Als Filmemacherin habe ich die Verbindung zu einer Schauspielerin verloren, von der man nur träumen kann."

Meyers beendete den Post mit den Worten: "Sie war furchtlos, sie war wie keine andere. Sie war geboren, um ein Filmstar zu sein. Ihr Lachen konnte einem den Tag versüßen. Sie zu kennen und mit ihr zu arbeiten hat mein Leben verändert. Danke, Di. Ich werde dich für immer vermissen."

Diane Keaton wurde 79 Jahre alt

Die Oscarpreisträgerin Diane Keaton, bekannt für ihre Rollen in "Der Pate", "Der Stadtneurotiker" oder "Der Club der Teufelinnen", starb am Samstag in Kalifornien im Alter von 79 Jahren. Details zur Todesursache wurden bislang nicht bekannt gegeben. Der Gesundheitszustand der Schauspielerin soll sich aber in den letzten Monaten vor ihrem Tod rapide verschlechtert haben, wie das "People"-Magazin berichtete.