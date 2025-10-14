Nach dem Tod von Diane Keaton erinnert sich Keanu Reeves mit rührenden Worten an seine ehemalige Filmpartnerin. Bei der Premiere seines neuen Films sprach er über die gemeinsame Zeit am Set von "Was das Herz begehrt" und würdigte Keaton als "außergewöhnliche Künstlerin und einzigartigen Menschen".
"Sie war eine außergewöhnliche Künstlerin und ein einzigartiger Mensch", schwärmt Keanu Reeves (61) über die am Samstag verstorbene Diane Keaton. "Ich hatte das große Glück, mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen", erklärte er dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter" bei der Premiere seines neuen Films "Good Fortune" in New York.